Нужно ли детям читать список литературы на лето

В редакцию портала 2x2.su обратились родители благовещенских школьников. У них возникли разногласия с учителем из-за списка литературы на лето. Родители задаются вопросом, а может ли школьник не читать рекомендованные произведения, или это грозит плохими оценками в сентябре.

Главные претензии благовещенцев - объём и сложность текста. Нередко родителям приходится читать произведения вместе с детьми и попутно объяснять ряд моментов. Количество произведений родителей тоже смущает.

Учитель выдала очередной список литературы на лето. Произведений больше 20 и почти все большого объёма - от 150-200 страниц. Не понимаю, как ребёнок должен успеть прочитать такой объём, который не каждый взрослый осилит? К тому же во многих произведениях непонятный для современных детей язык (советские понятия и термины, библейские выражения и т. д.). То есть читать и объяснять должен родитель. А у работающего человека откуда столько времени? Плюс не успеваем читать то, что интересно самому ребёнку, чтобы успеть всё по списку, - пожаловались жители Благовещенска.



Мы адресовали вопрос учителю русского языка и литературы одной из школ города. Она напомнила, что читать эти произведения необязательно. Но это облегчит жизнь ребёнку в следующем учебном году.

В настоящий момент эти списки летнего чтения являются рекомендованными, то есть читать их необязательно. Для чего они даются? Во-первых, это необходимо по методике. Учитель обязан дать список. Это такая же обязанность учителя, как и всё остальное. Во-вторых, списки формируются из тех книг, которые ребёнок будет читать в будущем году. То есть это необходимо для того, чтобы ребёнок заранее летом подготовился к следующему году, прочитал большие, объёмные произведения и знал их сюжет, - отмечает педагог.



К тому же произведения подбирают не школьные учителя, их «спускают свыше»:

Это не придумка какого-то конкретного учителя. Это школьная программа по литературе. Мы не можем никак поменять список, уменьшить, увеличить. К тому же все произведения рассчитаны на возраст ребёнка. Если ребёнок не может их понять, это проблема ребёнка и родителя. Кроме того, учитель не будет проверять эти произведения. Этот список для того, чтобы ребёнку потом было легче. Его знания учитель проверит уже на уроке по конкретному произведению, тогда же пояснит значение незнакомых слов, если это необходимо, и смысловую нагрузку.



Учитель также считает, что родителям не стоит полностью вычёркивать себя из системы образования школьников. Их участие так же важно, как и участие школы.

Школа имеет, конечно, образовательную функцию, но, в первую очередь, образованием и воспитанием занимается родитель. Поэтому в случае непонимания родитель сам может объяснить ребёнку те или иные слова. Мы же всё-таки детей рождаем для того, чтобы их любить, воспитывать, лелеять, заниматься ими, а не скидывать их на плечи школы и думать, что там всё сделают, - рассуждает педагог.



Учитель добавляет, что ставить двойки и требовать читательские дневники с детей учитель не имеет права, летняя работа оцениваться не должна. Если такое происходит, родители вправе обратиться в управление образования с жалобой. Но, разумеется, гораздо лучше решить конфликт непосредственно с педагогом.

Напомним, в Госдуму РФ внесли законопроект о замене ЕГЭ на традиционные экзамены. Как писал портал 2x2.su, документ появился в системе обеспечения законодательной деятельности.