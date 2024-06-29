Полезны ли готовые завтраки для детей

Взрослые не обращают внимание на состав продукта: много сахара, красителей и ароматизаторов.

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Количество съеденного сахара за день не должно превышать 10 % от общей калорийности суточного рациона. Однако по факту его потребление у детей 3-7 лет составляет 14,5 %, у подростков - 13 %, у более старших - 12 %.

Добавленный сахар - тот, который кладут в любое блюдо дополнительно к тому количеству, что уже содержится в нем изначально.

К продуктам с высоким содержанием "быстрых" углеводов относятся кондитерские изделия, сладкая газировка, готовые завтраки (глазированные, с медом), десерты, мороженое, нектары, натуральные соки и мед.

Эксперты советуют готовить утром детям полноценный завтрак. Пропускать его нельзя. Приобретенная привычка защитит от ожирения и во взрослом возрасте. Только после утреннего приема пищи можно угостить ребенка сладким.

Все мюсли, хлопья, шарики и звездочки с молоком или йогуртом допустимо есть 2-3 раза в неделю. В остальные дни лучше готовить кашу на молоке, йогурты с фруктами, омлет, яичницу или запеканку.

А недавно эксперты призвали оградить детей от газировки и леденцов.