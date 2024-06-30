Диетолог советует приучать детей есть с выключенным телевизором

Главный внештатный диетолог Минздрава Самарской области Ольга Сазонова рассказала, что очень важно с детства выработать правильные пищевые привычки.

© runews24.ru

Врач отметила, что все мы получаем опыт культуры принятия пищи не только в семье. Общество и рекламные инструменты также принимают участие в формировании определенного пищевого поведения. Но именно в детстве закладывается фундамент, который останется с человеком и во взрослой жизни.

В беседе с RT эксперт отметила несколько основных принципов, помогающих родителям заложить правильные представления у ребенка о еде.

По словам Сазоновой, в рационе детей должны включены все группы пищевых продуктов. Важно также уделить внимание их способу приготовления. Диетолог советует отваривать на пару и тушить блюда. К зажаренной корочке ребенка приучать не стоит. Она может спровоцировать различные воспалительные процессы в организме, особенно если часто употреблять в пищу жареные продукты.

На завтрак Сазонова рекомендует салаты из овощей и два горячих блюда. Одно из них – яйца, каши, творог, картофель в различных вариантах. А второе – горячий напиток.

В обед ребенку можно предложить какой-либо суп, а также рыбу или мясо с гарниром. Во время полдника вашему чаду потребуется восстановить запас жидкости. Обычно после обеда и сна детей мучает жажда. Поэтому третий прием пищи должен состоять из напитка, фруктов и ягод.

Ужин формируется из горячего блюда и напитка. Это могут быть вариации из круп, овощей, творога. А на второе можно предложить кисель, кефир, простоквашу или молоко.

Сазанова призывает не есть из коробков и пакетов. Это мешает понять объем еды и может вызвать переедание.

По этой же причине диетолог советует принимать еду при выключенном телевизоре, а также убрать на это время все гаджеты.Ранее сообщалось, что на вкусовые привычки человека влияет генетика.