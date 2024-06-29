Врач назвал главные летние угрозы для детей

Летние месяцы это время особой нагрузки для больниц, которые оказывают детям неотложную помощь. Особо роста числа травм врачи не регистрируют, но меняется их характер и появляются несколько смертельных угроз. В интервью BFM-Новосибирск главный врач Городской детской клинической больницы скорой медицинской помощи Ростислав Заблоцкий назвал самые главные опасности лета.

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– Ростислав Михайлович, детская больница скорой помощи круглосуточно в течение всего года принимает детей. В этом потоке травм и других острых состояний насколько четко прослеживается сезонность? И о чем стоит говорить в первую очередь?

– Сезонность, безусловно, есть. Надо отметить, что летом есть несколько критически опасных моментов, которые ежегодно приводят к гибели детей. Во-первых, это открытые окна, из которых дети выпадают. Поэтому жарких дней, честно скажу, мы всегда ждем с тревогой. Жара – это значит распахнутые окна и огромный риск, что там окажется ребенок. В этом году уже было несколько случаев. Из года в год падения происходят. Результат – летальные исходы, тяжелейшие травмы. Я уже много раз это говорил и повторю снова: все эти случаи были предотвратимы. Здесь базовая ответственность родителей. Обезопасить окна не сложно: просто ручка на замке и всё. И не открывать окна нараспашку никогда, если в семье есть маленькие дети. Особенно, если на окне москитная сетка. Именно из-за таких окон чаще всего случаются трагедии. Ребенок, видя москитную сетку, ощущает это отсутствие угрозы. Мы призываем всех родителей задуматься об этом и принять меры. Вместе с властями делали специальные листовки, раздавали их по домам. Но по-прежнему это самая трагическая тема каждого лета.

Еще одна смертельная угроза – это купание детей на необорудованных водоемах. Чаще всего без присмотра взрослых. Каждый год дети тонут на таких водоемах. Бывают случаи, когда ребенка успевают спасти, он выживает. Но если он долго находился в состоянии, когда отсутствовала подача кислорода к мозгу, но это приводит к необратимым последствиям, инвалидизации.

– Какой возраст в группе риска?

– Если мы говорим о падении из окон, то здесь в группе риска маленькие дети - до 6 лет. Если мы говорим о трагедиях на водоемах, то это дети начиная с 12-14 лет. Они в этом возрасте самостоятельные и далеко не всегда посвящают родителей в свои планы. Они принимают решения, не понимая, насколько сильно рискуют: купаются там, где не надо, и так, как не надо. Понятно, что подростков уже не удержать за руку. Но тут очень важен воспитательный момент, профилактическая работа. Надо постоянно объяснять детям, почему нельзя купаться в местах, где нет оборудованного пляжа, спасателей. И, конечно, детей надо учить плавать.

– Велосипеды, самокаты – здесь насколько всё опасно и серьезно?

– Лето – это детская активность. И, как следствие, увеличивается количество всех травм. Падения с велосипедов и самокатов – классическая летняя история. К нам ежедневно поступают дети с травмами, полученными в результате таких падений. Травмы бывают разными: от незначительных ушибов, которые быстро и бесследно проходят, до опасных, угрожающих жизни. Здесь есть четкая связь с использованием средств защиты. Любые шлемы, налокотники, наколенники – это всё реально работает, защищает ребенка, позволяет ему боле безопасно падать. Не надо этим пренебрегать и считать, что если ребенок вышел ненадолго покататься во дворе, то можно и без шлема.

Что касается электросамокатов, то тут есть несколько отдельная тема, когда падает и получает травмы не тот, кто катается, а тот, кто ходит по тротуару, и их самокатчики просто сносят. К нам регулярно поступают травмированные дети, которых кто-то на самокате сбил.

– В Новосибирске уже неделю стоит изнуряющая жара. Насколько опасны столько высокие температуры воздуха для детей?

– Тепловые и солнечные удары – вещь очень неприятная. Но к счастью, это в абсолютном большинстве обратимые состояния, и после оказания ребенку помощи, всё проходит без последствий. Если мы, конечно, не говорим о вопиющих случаях, когда ребенка одного оставляют в машине под палящим солнцем. Там все может кончиться трагически. В целом же, в жару стоит особенно внимательно относиться к тому, как одет ребенок, что он ест и пьет, где он гуляет. Есть много детей все-таки с патологией сопутствующей. Иногда эта патология еще не распознана, она еще никак не проявлялась. Тепловые удары – это всегда провокация. Детей надо беречь от перегрева. Нужно помнить, что в такую погоду жидкость очень быстро уходит из организма. Поэтому нужно следить, чтобы ребенок пил достаточное количество воды и не находился подолгу под палящим солнцем.

– Клещей можно отнести к категории самых серьезных опасностей?

– Сейчас профилактически всё неплохо работает. Поликлиники в этом направлении работают, ставятся прививки. Экстренная помощь оказывается. К нам тоже привозят детей с клещами, мы проводим экстренную профилактику. Поэтом здесь особых проблем нет. Но риски, конечно, существуют. Случаи клещевого энцефалита, к сожалению, регистрируются ежегодно.

– Еще спрошу про случаи, когда дети страдают от нападения собак.

– Случаи, когда ребенка покусала собака, бывают. Но их стало значительно меньше, чем было раньше. Еще лет десять назад я бы включил это в число основных летних угроз. Но сейчас это не так. Вы и сами видите, что резонансных случаев, практически нет в Новосибирской области. Я думаю, это следствие того, что ведется серьезная работа по профилактике таких случаев. К нам еженедельно приходят прокурорские запросы по количеству травм. Причем по случаям с животными, всё должно быть конкретно указано: где, когда, какая именно собака. И я знаю, что каждый случай прорабатывается, принимаются меры.

– Если сравнивать летние месяцы между собой, то можно ли выделить самые напряженные периоды по детскому травматизму? И есть ли разница между городом и сельской местностью?

– Город, пригород, деревня – тут в части детского травматизма нет принципиальной разницы. Везде травмируются. А вот если говорить о времени, то, да, июнь, июль, август обычно отличаются по показателям. Летом мы выделяем несколько пиков детского травматизма. Первая волна – это конец мая и июнь. В этот период у детей завершаются занятия в школах, кружках, многие детские сады закрываются на ремонт. И дети начинают выходить на улицу. Большинство еще не уехали на дачи, в лагеря, на отдых с родителями. Дети в первый месяц лета максимально сконцентрированы в городе. И в это время мы видим рост числа травм. В июле отмечается снижение: часть детей отправляется в загородные лагеря, многие люди уходят в отпуск и уезжают вместе с детьми на море, на дачу и т.д. Вторая волна начинается в середине августа. Дети в это время возвращаются в город, и вплоть до начала учебного года уличная среда будет местом, где они выплескивают свою энергию.

Хочется в очередной раз напомнить родителям, что за детьми нужен постоянный присмотр. Даже когда они уже хотят быть самостоятельными, они нуждаются в защите и контроле. Обеспечение безопасности ребенка – это в первую очередь задача родителей. Многие, а, возможно, и большинство трагических случаев, можно предотвратить. Пожалуйста, берегите своих детей!