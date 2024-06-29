Российские школьники отправится в северокорейский лагерь этим летом

Первая группа российских школьников отправится в аналог «Артека» в КНДР в конце июля. Об этом заявил председатель правления «Движения первых» Григорий Гуров, отвечая на вопрос РИА Новости.

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«Мы сейчас будем формировать нашу делегацию. Смена «Сондовон» планируется в конце июля – с 24 июля по 2 августа. Нам только вчера пришло приглашение», – сказал Гуров.



Он подчеркнул, что желание отправиться в Северную Корею изъявили большое количество детей.

«Это абсолютный аналог «Артека», там хорошие условия. Мы будем отправлять туда со старшими вожатыми», – добавил председатель «Движения Первых».



До этого российский президент Владимир Путин по итогам переговоров с председателем КНДР Ким Чен Ыном в Пхеньяне заявил, что Российская Федерация развивает сотрудничество с Корейской Народно-Демократической Республикой в сфере туризма и уже отправляет первые группы на морские корейские курорты.