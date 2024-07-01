Сотрудники Госавтоинспекции Северной Осетии провели профилактическую акцию «Безопасная поездка детям»

Цель акции — напомнить водителям о важности соблюдения правил перевозки детей. Госавтоинспекция призывает автомобилистов ответственно относиться к безопасности маленьких пассажиров. Дети – одна из наиболее уязвимых категорий пассажиров. В ДТП несовершеннолетние страдают значительно больше, чем взрослые пассажиры. Своевременное предупреждение и выявление нарушений правил перевозки детей-пассажиров – одна из приоритетных задач Госавтоинспекции. Автоинспекторы на одной из главных улиц г. Алагир провели профилактическую акцию «Безопасная поездка детям» и рассказали водителям о правилах перевозки детей. Автовладельцам напомнили, что дети до 7 лет должны ездить в автомобиле только в специальных удерживающих устройствах, соответствующих возрасту и весу ребёнка. Для детей от 7 до 11 лет включительно можно использовать ремни безопасности, но на переднем сиденье ребёнок этого возраста может находиться только в детском кресле. Дорожные полицейские раздали гражданам информационные памятки. Мы надеемся, что эта акция поможет повысить безопасность на дорогах и предотвратить несчастные случаи с участием детей.