Женщина пожалела об имени сына, которое сама же ему и дала

Женщина жалеет об имени для своего сына, которое сама же ему и дала. С тех пор прошел целый год, но тревожные мысли ее никак не отпустят... И вот почему.

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Автор поста назвала своего сына Карвером Макклейном. Когда она первый раз услышала это имя, то сразу же влюбилась в него и решила, что так будут величать его сына. План воплотился в реальность, вроде бы, все должно быть прекрасно. В реальности же все наоборот.

"Люди говорят, что это идеальное имя для серийного убийцы. Другие и вовсе пишут, что возненавидели бы свою мать, если бы она назвала их Карвер".



Почему же последовала такая бурная реакция, а женщина теперь не может спать спокойно? Все дело в том, что в переводе с английского слово "сarver" означает "резчик", "гравер", "нож для нарезания мяса".

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Еще есть фильм ужасов с таким названием, и на русский язык его перевели как "потрошителя". Кинолента, естественно, повествует жуткую историю маньяка.

"Карвер создает впечатление серийного убийцы из-за ассоциации с ножами и резьбой", "Да, честно говоря, это довольно плохое имя... Комбинация действительно вызывает ассоциацию с вымышленным серийным убийцей", – пишут пользователи Сети.



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