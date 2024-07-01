Специалисты предупредили родителей не оставлять детей и животных в машинах

Жителям и гостям столицы не рекомендуется оставлять детей и животных в машинах даже на 10 минут из-за установившейся в Москве жары. Об этом сообщается в Telegram-канале московского департамента транспорта.
"По прогнозу синоптиков до 3 июля в Москве ожидается сильная жара до 32 градусов. Пейте больше воды и обязательно надевайте головные уборы. Не оставляйте детей и животных в машине. Когда на улице 30 градусов, то через 10 минут температура внутри закрытой машины нагревается до 43 градусов", - отмечается в сообщении.