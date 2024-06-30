Педагог рассказал, как составить план обучения на лето

Компьютерные игры используют всевозможные мотиваторы, чтобы дети сидели у экрана часами и не могли остановиться. Однако все равно намного полезнее использовать летнее время для того, чтобы расширять кругозор ребенка и облегчить учебу в новом году. Об этом «Газете.Ru» рассказала лингвист Диана Белан.

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«Увеличить продуктивность можно с помощью эффективного и интерактивного плана обучения на лето. Если грамотно организовать время ребенка на каникулах, то за 3 месяца можно совершить колоссальный скачок и из двоечников перейти в отличники», — объяснила эксперт.



Она поделилась несколькими советами, как повысить интерес ребенка к занятиям.

«Выделите конкретное время для занятий каждый день, чтобы установить стабильный распорядок дня. Обеспечьте равномерное распределение активностей в течение каникул для поддержания интереса у ребенка. Включите максимум видов деятельности, чтобы поддерживать мотивацию ребенка. Позвольте ребенку выбирать темы и некоторые занятия самостоятельно, чтобы укрепить чувство ответственности и самостоятельности», — рассказала специалист.



Помимо школьной программы, по словам педагога, очень важно развивать межпредметные навыки и в целом стимулировать мозговую активность для того, чтобы улучшить память, повысить концентрацию и развивать интеллектуальные способности. В этом поможет, например, мнемотехника — метод запоминания слов с помощью ассоциаций, рифм и образов.

«Пример запоминания иностранных слов: Слово «toffee» (ириска) похоже на русское слово «туфли». Представьте яркую картинку, где ириска танцует в огромных красных туфлях», — объяснила она.



Также можно развивать когнитивные навыки с помощью майнд-карт, которые превращают запутанную и скучную информацию в красочные, структурированные и понятные схемы.

«Создавайте майнд-карты для структурирования информации по различным предметам, например, описания биографии известного ученого, исторические события. Используйте цветные маркеры, символы, стикеры — так процесс будет максимально интерактивным и вовлечет ребенка», — подчеркнула Белан.



Отличным способом узнать много нового — это прослушивание подкастов и образовательных радиопередач, например: обо всем от по химии, физики, географии, биологии до мнемотехники простым языком — «Хочу Все Знать»; для изучения русского языка — «Как сказать»; для любителей музыки — «Музыка большая-пребольшая».

Чтобы лето не превратилось в сплошное обучение, обязательно обратите внимание на творческое и физическое развитие детей. В этом могут помочь музыка, театр, рисование и рукоделие, спортивные игры, проектная деятельность и другое.