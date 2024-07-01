Кардиолог объяснил, как помочь ребенку пережить жару

Во время экстремальной жары в первую очередь нужно позаботиться о детях, так как они чаще всего не могут оценить свое состояние и рискуют получить тепловой удар. На улицу в такую погоду их можно выпускать лишь в период с 6 утра до полудня, отметил терапевт, кардиолог Андрей Кондрахин в беседе с RT.

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«Если дети на улице находятся долго, они могут получить тепловой удар. Тем более, маленькие дети не всегда понимают свое состояние и могут его описать. Поэтому для детей эта погода будет опасной», — подчеркнул специалист.



После 12:00 Кондрахин посоветовал уйти в помещение или спрятаться в тени до 16:00. Одеваться в такую погоду нужно легко, выбирая натуральные ткани, так как они отводят тепло, в отличие от синтетики. Каждые 5-7 минут нужно делать по глотку воды, не забывая также регулярно поить ребенка. Это необходимо, так как в жару человек теряет влагу и нагрузка на его сердце возрастает, пояснил врач. Он также отметил, что любые физические нагрузки, спорт при такой погоде — опасны для здоровья.

Если человек внезапно чувствует невыносимую слабость — это первый признак теплового удара. Нужно как можно скорее уйти в тень, попить воды. При ухудшении состояния следует вызвать скорую помощь, если человек дошел до дома — выпить жаропонижающее лекарство.

«Пожилым людям лучше вообще никуда не выходить, сидеть дома и пить воду, — подчеркнул медик. — Находиться в спокойном состоянии настолько, насколько это возможно. Меньше находиться на солнце».



Напомним, также врачи советуют при получении теплового удара постараться положить ноги выше уровня головы, чтобы привести артериальное давление в норму. Получить тепловой удар можно не только на солнцепеке, но и в душном помещении.