Названы лучшие головные уборы для защиты ребенка от жары

Для защиты детей от жары лучше выбирать одежду и головные уборы светлых цветов, рассказал преподаватель медфака Государственного университета просвещения хирург Александр Умнов в беседе с NEWS.ru. Он уточнил, что кепки хороши для открытых пространств. Панамки же можно брать, если намечается прогулка в парке или между домами. В таких местах ребенка обдувает ветер, и кепка будет хуже способствовать охлаждению.

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Лучше выбирать светлые цвета (белый, серый, желтый, бледно-зеленый и тому подобное), так как одежда данных цветов меньше поглощает солнечный свет и тепло, в них голова не окажется в печке. Оба головных прибора хороши и пригодны. Но, на мой взгляд, при ходьбе по открытому пространству лучше кепка, чтобы был больше козырек (защита для глаз). А в парках и между домами — панамка, — объяснил Умнов.



Ранее руководитель прогностического центра «METEO» Александр Шувалов сообщил, что в столице на предстоящей неделе, с 1 по 7 июля, ожидается тепловой рекорд, воздух прогреется выше отметки +30 градусов тепла. По его словам, всю неделю будет облачно, а небольшие дожди пройдут в четверг, 4 июля, и пятницу, 5 июля. Во вторник, 2 июля, в столице ожидается до плюс 34 градусов.