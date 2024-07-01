Эксперты выявили новые схемы мошенников на ЕГЭ

Основной период сдачи Единого государственного экзамена позади. Казалось бы, выпускникам школ уже можно выдыхать. Но мошенники думают иначе. Новая уловка аферистов — штраф за списывание на экзаменах. Какие еще неприятные сюрпризы подготовили злоумышленники и как не потерять бдительность, узнала «Вечерняя Москва».

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Попался, который сдавался

О новом способе обмана предупредили в Центробанке России:

«Выпускники школ стали получать в мессенджеры сообщения с требованием оплатить штраф за списывание. Мошенники представляются наблюдателями экзаменационной комиссии, уверяют, что камеры зафиксировали нарушение».



Вместе с сообщением аферисты присылают ссылку для оплаты штрафа. Но на самом деле она ведет на вредоносную страницу. Если перейти по ссылке и ввести там данные банковской карты, преступники могут украсть с нее все деньги. По информации Центробанка жулики находят контакты выпускников в украденных базах данных, на различных форумах, в Telegram-каналах, которые посвящены выпускным экзаменам или поступлению в вузы.

Главней всего закон

"Согласно пункту 4 статьи 19.30 Кодекса РФ, за нарушение правил сдачи ЕГЭ — например, списывание или пользование мобильным телефоном, действительно предусмотрен штраф. Для самих выпускников он составляет от трех до пяти тысяч рублей", — рассказывает юрист Московской коллегии адвокатов Сергей Ляпин.



"При этом надо понимать, что решение о штрафе всегда принимает суд, изучив материалы административного дела. Например, видеозапись и протокол изъятия шпаргалки. Никакое физическое и даже должностное лицо вас оштрафовать не может."



Как пояснил эксперт, ответственность за нарушение правил сдачи ЕГЭ несут лица, достигшие 16 лет.

"Согласно приказу Министерства просвещения Российской Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 20.05.2024 № 338/1071, пересдача ЕГЭ назначена на 4 и 5 июля, а также на 4, 9 и 23 сентября, так что атаки мошенников наверняка продолжатся", — считает юрист.



Сергей Ляпин предупредил: экзамены нужно сдавать строго по закону. Дело в том, что нарушителю — тому, кто спрашивает у соседей, принес шпаргалки или мобильник, грозит не только административный штраф, но и удаление с экзамена и аннулирование его результатов. После этого по результатам проверки будет рассмотрен вопрос о возможном допуске участника ЕГЭ к переэкзаменовке.

"При этом не имеет значения, воспользовался участник экзамена телефоном, шпаргалкой или нет. Для наступления указанных негативных последствий достаточно самого факта наличия у него на экзамене таких запрещенных гаджетов и предметов, — пояснил эксперт. — Поэтому соблюдайте все правила неукоснительно."



Продаем бюджетные места

Мошенники придумали еще одну схему обмана выпускников школ. Они массово создают сайты, группы в социальных сетях и мессенджерах под видом приемных комиссий разных вузов, где предлагают купить бюджетные места. Об этом сообщает Роскачество. В случае, если родители соглашаются на такую сделку, преступники принимают перевод и исчезают.

В Роскачестве же напомнили, что бюджетные места в вузах не продаются: это прямое нарушение законодательства и влечет уголовную ответственность.

По данным платформы «Мошеловка», за «место» в университете мошенники просят около 200–300 тысяч, а иногда полмиллиона рублей. Заодно преступники получают персональные данные школьника, а иногда и удаленный доступ к порталу «Госуслуги» и банковским приложениям через установку вредоносного программного обеспечения или фишинг. А это ведет уже к более серьезным финансовым потерям.

Прямая речь

Алла Храпунова, куратор платформы «Мошеловка»: