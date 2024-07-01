Психолог рассказал, с какого возраста дети могут ходить в комнату страха

Психолог Елена Овсянникова отметила, что страх заложен в основу инстинкта самосохранения. Он выполняет особую защитную роль и заставляет человека быстро реагировать на опасность, находить способы спасения.

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Некоторые дети, чтобы испугаться, начинают увлекаться мистическими шоу и будоражащими кровь аттракционами. Они желают испытать острые эмоции - вот почему жанр детских страшилок продолжает свое существование.

По мнению эксперта, только правильно организованный страх не нанесет вреда психике.

Она рекомендует родителям не посещать комнату страха с детьми до 12 лет. Иначе могут возникнуть различные нарушения поведения.

Овсянникова назвала несколько признаков того, что страх вызвал негативные последствия. Во-первых, это классическая фобия темноты. Она развивается из-за воображения, которое рисует образы при выключенном свете. Дети начинают верить, что это реальность, а не плод их собственных фантазий.

А во-вторых, стоит обратить внимание на боязнь собственных игрушек. Ребенок начинает плакать, уже не может самостоятельно засыпать или оставаться дома в одиночестве даже на короткое время. Поэтому важно бережно относиться к неокрепшей детской психике, сообщает Тульская служба новостей.

Ранее эксперт рассказал о причинах стремления к острым ощущениям.