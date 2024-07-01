Турагент объяснил, почему детям стоит делать отдельный загранпаспорт

Во время летнего сезона многие российские семьи планируют отпуск и поездку за границу вместе с детьми. Турагент Влад Одинцов объяснил, почему не стоит вписывать ребенка в свой загранпаспорт, а лучше сделать ему отдельный документ.

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С 1 июля пошлина за загранпаспорт, который выдается на десять лет, составляет 6000 рублей. Также оформление загранпаспорта стало дороже и для детей на тысячу рублей. И многие родители предпочитают экономить и вписывать детей в свой, однако Влад Одинцов не рекомендует это делать.

«В России существует тенденция вписывать детей в паспорт к маме, но лучше, если у каждого члена семьи будет свой личный документ. Не стоит экономить на госпошлине, предпочтительнее сделать ребёнку свой паспорт», – передает Тульская служба новостей слова эксперта.



Одинцов объяснил, что не во все страны допускаются дети без собственного заграничного документа. Например, для поездок в Турцию и Египет достаточно загранпаспорта матери, но поездки, например, в Арабские Эмираты такой вариант не подойдет.

«Буквально недавно была ситуация. Был тур в Арабские Эмираты по очень дешевой цене, но у ребенка не оказалось загранпаспорта, он был лишь «вписанный». Соответственно лететь было нельзя», – рассказал турагент Влад Одинцов.



Ранее сообщалось, что в России усилился тренд на самостоятельные путешествия. Жители страны все чаще ездят отдыхать без помощи турагентов.