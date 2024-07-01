Заработала платформа по популяризации здорового питания и профилактике детского ожирения

Российским школьникам расскажут о ключевых принципах правильного питания, а также о том, как еда укрепляет иммунитет, улучшает память и повышает настроение. Новая платформа по популяризации здорового питания и профилактике детского ожирения будет запущена 1 июля. Крепкое здоровье — приоритет национальных проектов «Здравоохранение» и «Демография». Ожирение называют неинфекционной пандемией 21 века. Возрастная структура ожирения сегодня имеет тенденцию к омоложению — часто его выявляют именно у подростков 15-17 лет.

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«Вес современного школьника растёт. А ожирение – не просто дефект внешности, а платформа для развития опасных заболеваний: артериальной гипертонии, дислипидемии, сахарного диабета. Родителям важно помнить, что можно обратиться в поликлинику, пройти диспансеризацию и определить, имеется ли повышенный индекс массы тела у ребенка. Затем начинается совместная работа специалистов, а ожирение как фактор риска хронических неинфекционных заболеваний берется под контроль», – Оксана Драпкина, директор НМИЦ терапии и профилактической медицины, главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике Минздрава России.



Дети с ожирением часто испытывают беспокойство, депрессию, имеют низкую самооценку. Избежать этого и перейти на здоровый рацион поможет новая платформа. На ней ребятам расскажут, как правильное питание формирует их настоящее и будущее, а также помогает развиваться в профессии и достигать карьерных высот.

«По данным Росстата, наибольший рост заболеваемостью ожирением выражен в группе 15-17 лет. Врачи считают, что ожирение у 90% пациентов – это результат переедания и нездорового образа жизни. Мы решили найти связь между принципами здорового образа жизни и актуальным вопросом у подростков – «кем я хочу быть, когда вырасту?». Чтобы стать профессионалом своего дела, нужно не забывать следить за здоровьем. Правильное питание — это надежный фундамент, который дает силы, улучшает память, повышает настроение и не только», – София Малявина, генеральный директор АНО «Национальные приоритеты»



Специально для подростков создан портал национальныепроекты.рф/думайчтоешь. Здесь ребята смогут примерить на себя разные профессии, которым современные школьники отдают наибольшее предпочтение: блогер, режиссер, врач, ученый, биотехнолог, разработчик игр и другие. У каждой профессии указаны ключевые приоритеты с точки зрения здоровья: для врача важно поддерживать иммунитет, режиссеру нужно быть усидчивым, а ученому необходимо упорство для новых открытий. Помимо прочего каждый сможет получить рекомендации по питанию, которые помогут достигнуть успеха в карьере. Подростки узнают, какими свойствами обладают продукты, а также познакомятся с врачами, которые помогают справиться с лишним весом. Полученной информацией можно будет поделиться и с родителями для последующей записи к нужному специалисту. Помимо этого подростки смогут получить ЗОЖный стикерпак от сообщества «Образ жизни» в мессенджере Telegram.