В детских больницах появились комнаты для положительных эмоций и видеоотоскопы

Федеральная информационная кампания "Детское здравоохранение", которая сейчас проходит в России, помогает родителям узнать, какие новые возможности появляются в нашей стране для того, чтобы сохранить здоровье детей. Это касается как организации лечебного и профилактического процесса, так и нового оборудования.

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Три уровня здоровья

В Курской области, рассказывает газета "Суджанские вести", создана трехуровневая система лечения детей. Она позволяет оказывать высококвалифицированную медпомощь каждому ребенку не зависимо от того, где он проживает в регионе.

Первый уровень - это местная поликлиника, где педиатры наблюдают за здоровьем и развитием детей с рождения, проводят диспансеризацию, делают прививки. Если врачи встречаются со сложными случаями, то оперативно направляют своих пациентов на консультацию к узким специалистам в областную детскую клиническую больницу, а уже те при необходимости - в федеральные медицинские центры.

Все уровни работают в единой связке. А чтобы все это эффективно работало, в детских поликлиниках, больницах и центрах проводят ремонты, оснащают их самим современным оборудованием. В рамках нацпроекта "Здравоохранение" такое взаимодействие разных уровней медпомощи отрабатывают и в других регионах.

Диагноз стал точнее

В детской больнице №3 Омска появился магнитно-резонансный томограф последнего поколения. По сравнению с предыдущим он обеспечивает более высокое качество изображения.

И диагностика стала точнее и оперативнее. Ежегодно врачи проводили около 8 тысяч МРТ-исследований. С новым томографом смогут делать более 10 тысяч.

Но не только физическим здоровьем подрастающего поколения озабочены в этом сибирском городе. ИА "Омск-информ" приводит слова министра образования Омской области Ивана Кротта:

"Летнее оздоровление - это не только отдых, но и возможность духовно-нравственного развития подрастающего поколения. Именно поэтому во всех лагерях должна быть реализована программа допобразования".



В регионе этот сектор пополнится более 1,5 тысячи новых мест в 30 образовательных организациях, среди которых - адаптивные школы и новый инженерный лицей.

По системе "врач-врач"

В Тюмени в городской поликлинике №5 открылось отделение неотложной помощи детям. У него - отдельный вход с улицы, чтобы разделить потоки больных и здоровых пациентов.

Для комфортного ожидания в холле создана специальная зона с мягкими диванчиками и телевизором. Пациента осматривает врач-педиатр или фельдшер. По необходимости приглашают хирурга, врач УЗИ, инфекциониста.

В отделении есть видеоотоскоп, который позволяет педиатру провести телемедицинскую консультацию в формате "врач-врач" с оториноларингологом. При подозрении на острую патологию ребенка отправят на обследование в палату динамического наблюдения, где опытные специалисты определят точный диагноз.

Комната для хороших эмоций

Детские игровые пространства - проект благотворительного фонда "Жизнь как чудо". Для каждого пространства разрабатывают индивидуальный дизайн-проект, который учитывает рекомендации врачей и потребности детей.

В одном из пространств в оренбургской больнице обустроена зона для развивающих игр и творчества. Во второй дети могут отдыхать на мягких пуфиках и смотреть мультики.

"Комнаты получились яркими, уютными, удобными. Радостные эмоции детей - важная составляющая для скорейшего выздоровления", - говорит главврач Областной детской клинической больницы Игорь Воропаев.



Конечно, в больнице никогда не станет, как дома.

"Но в наших силах менять пространство, в котором дети подолгу находятся из-за болезни", - заметила директор фонда Анастасия Черепанова.



Двойная польза

Развивая тему детского здоровья, газета "Вечерний Оренбург" напомнила и о другой стороне дела. Летнее время надо использовать не только на оздоровление детей, но и найти им дело по душе. Особенно тем, кто хочет летом поработать.

Для таких ребят в Оренбурге с начала апреля действуют окружные штабы по трудоустройству. Заработать в месяц можно от 1300 до 1500 рублей.

Более 60 предприятий планировали принять на работу подростков: в детсадах, загородных лагерях, поликлиниках, в рекламных агентствах. Около 4,7 тысячи детей будут заняты на пришкольных учебно-опытных участках. Полторы сотни подростков примут на работу летние кафе, рынки и магазины. Более пятисот ребят трудоустроят в крестьянско-фермерские хозяйства, агрофирму, хлебоприемные предприятия, лесхоз, частные предприятия. Учреждения позаботятся об оплате труда и питании ребят.

Справка "РГ"

К концу 2024 года планируется ввести в эксплуатацию 29 детских больниц и корпусов в рамках нацпроекта "Здравоохранение".

В рамках национального проекта "Здравоохранение" в стране продолжают совершенствовать инфраструктуры оказания медицинской помощи детям всех возрастов от рождения до 17 лет. И сохранить их высокий охват профилактическими медицинскими осмотрами. Более 98% детских поликлиник получили необходимое оборудование, в них созданы комфортные условия для врачей и пациентов.

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