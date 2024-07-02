Будем дружить: как научить ребенка общаться со сверстниками

Любому человеку необходимы крепкие социальные связи, дружба, общение, чтобы не чувствовать себя одиноким. Начинать приобретать эти связи необходимj в детстве, чтобы в дальнейшей жизни проблем с общением и выстраиванием отношений с людьми не возникало. Но как быть, если ребёнок не хочет знакомиться и общаться с другими детьми? Как помочь своему чаду найти друзей? На эти вопросы ответит детский и семейный психолог Олеся Фатеева.

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"Необходимо научить ребёнка общаться и дружить, чтобы в будущем он не был одинок.

Ведь чувство одиночества, возникающее на протяжении многих лет, связано с более высоким риском развития заболеваний. Кроме того, оно может привести к сокращению продолжительности жизни - это выяснили ученые Мичиганского университета, проанализировав данные более 9000 человек", — подчёркивает она.

Почему?

В современном обществе отсутствие друзей воспринимается как признак того, что с человеком что-то не так. Однако это не повод игнорировать проблему и отворачиваться от такого человека (особенно если это ребёнок). Олеся Фатеева назвала основные причины детского нежелания контактировать со сверстниками:

"У каждого ребёнка могут быть разные причины отсутствия друзей. И в каждом случае, конечно, нужно разбираться индивидуально. К самым распространенным причинам отсутствия друзей у ребёнка относят:



низкую самооценку;

недостаточно развитые социальные навыки;

стеснительность;

нереалистичные ожидания и слишком высокие требования;

антисоциальное поведение и агрессию по отношению к сверстникам"

Что делать?

Эксперт предлагает родителям следующие варианты развития событий, направленные на помощь ребёнку в построении взаимоотношений с ровесниками:

постараться мягко выяснить мнение ребёнка почему у него нет друзей,

найти способ понаблюдать за ребёнком, в среде его сверстников, как он общается, есть ли у него коммуникационные проблемы,

проанализировать ваши действия, был ли когда-то запрет на общение с тем или иным ребёнком,

предложить ребёнку записаться в кружки или секции по его интересам, там будет дополнительное общение со сверстниками, возможность с кем-то подружиться,

если у вас есть соседи с детьми-ровесниками, предложить пригласить кого-то в гости,

записать ребёнка на групповые занятия к детскому психологу, по развитию коммуникативных навыков и эмоционального интеллекта

Главное — сохранять спокойный и доброжелательный настрой при разговоре с ребёнком о его взаимоотношениях с другими ребятами. Маленькому человеку в этой ситуации очень важно ощущать поддержку и принятие родителей.