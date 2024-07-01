«Пришли на смену транссексуалам»: философ заявил об опасности фурри

Философ и один из идеологов евразийства Александр Дугин выступил перед студентами УрФУ по видеосвязи и назвал одной из проблем современного общества движение аниматоров и косплееров фурри.

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«Фурри — это новый тренд западного общества, который разрушает основы гуманизма», — в этом смысле высказался философ на так называемом молодежном форуме «Россия и Запад: глобальное противостояние».



Форум был организован в Екатеринбургском федеральном университете на 1 и 2 июля. Кроме местных студентов участвуют учащиеся с Донбасса, Херсонщины и Запорожья. Форум проходил в актовом зале УрФУ, который, согласно фотографиям и видеозаписям был заполнен лишь частично, а лица студентов выражали разочарование и скептицизм.

В ходе своего выступления Александр Дугин обратил внимание на движение фурри, заявив, что многие дети и даже взрослые надевают костюмы животных, требуют, чтобы их называли собачками или кошками и кормили собачьим кормом. Это он назвал движением «хочу быть человеком — буду человеком, не хочу — не буду человеком». Этими действиями они не оставляют от гуманизма камня на камне, отметил философ.

Также Дугин выразил мнение, что движение фурри представляет собой «трансгуманистическую практику», которая приходит на смену «транссексуальным практикам».

Дугина называют одним из идеологов СВО. Его дочь Дарью взорвали в авто в августе 2022 года. Тогда отец сказал на похоронах среди прочего, что она, вероятно, радуется.

«Она не хотела иной судьбы и жизни. И сейчас, когда президент наградил ее Орденом Мужества, я прямо чувствую, как она радуется. Вот видишь, папа, какой я молодец… Она жила во имя победы и погибла во имя нашей Победы. Нашей русской истины», – отметил философ Дугин.



Ранее ИА «Уральский меридиан» писало, что выступление Екатерины Мизулиной в УрФУ закончилось позором.