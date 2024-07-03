Абитуриенты подали более 500 тыс. заявлений в вузы через портал госуслуг

В Ленобласти родители будущих первоклассников подали 24,4 тысячи заявлений на зачисление, сообщает пресс-служба комитета цифрового развития области. Наибольшее количество поступило через Госуслуги — 17,8 тыс. заявлений. Еще 4,4 тысячи заявлений оформили переводом из дошкольных учреждений, 1,7 тысячу заявок в школах приняли лично, 1% заявлений направили через МФЦ. 30 июня в Ленобласти завершилась первая волна подачи заявлений в школы. С 6 июля стартует второй этап - заявление можно подать в любое образовательное учреждение Ленобласти, независимо от места прописки и наличия льгот. Ребенка зачислят, если останутся места.