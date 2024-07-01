Врач посоветовал, как уберечь детей от летних опасностей дома и на улице

Врач–педиатр отдела экспертизы и качества медицинской помощи Детской городской больницы Каменска-Уральского Алёна Мальцева поделилась важными советами, которые помогут свердловским родителям обезопасить детей в летние каникулы.

© unsplash

Лето – это время для веселья, и дети могут наслаждаться солнцем, отдыхом и приключениями. Но безопасность – это первое, о чем нужно заботиться взрослым, напомнили в министерстве здравоохранения Свердловской области.

«Когда дети дома одни, необходимо научить их не открывать двери незнакомым людям. Быть осторожными с электроприборами, газовыми плитами и острыми предметами. Родителям дома нужно установить на окна специальные замки-блокираторы, чтобы дети не могли случайно выпасть», – рассказала Алёна Мальцева.



На улице ребёнок должен знать и соблюдать правила дорожного движения. Для этого взрослым нужно научить его переходить дорогу только по пешеходному переходу, на зеленый свет и смотреть по сторонам. Важно объяснить, что нельзя подходить к чужим вещам, оставленным без присмотра, и не дразнить собак. И повторять детям, что нельзя разговаривать с незнакомцами, а если кто-то подошел к ним и попросил о помощи, лучше обратиться к взрослым, которых они знают.

На природе важно защитить ребенка от солнца. В жаркую погоду необходимо носить головные уборы, использовать солнцезащитный крем и избегать длительного нахождения под прямыми лучами. Никогда не оставлять детей одних у воды. Использовать надувные круги, жилеты или нарукавники. Не разрешать детям нырять в незнакомых местах.

В лесу одежда ребенка должна быть закрытой, чтобы защитить его от насекомых и колючих растений. Ребенку важно внушить, что нельзя трогать змей и других животных. Не забывать использовать репелленты от комаров и клещей.

В случае опасности немедленно звонить по номеру 112.

Ранее ИА «Уральский меридиан» писало, что дети травмируются летом чаще, чем зимой.