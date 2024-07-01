Врач указала на склонность к ожирению у лишенных грудного вскармливания детей

С молоком матери ребёнок получает вещества, которые формируют правильную микробиоту.

Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» рассказала доктор медицинских наук, руководитель лаборатории биобезопасности и анализа нутримикробиома ФИЦ Питания Светлана Шевелёва.

«Главная задача мамы — начать грудное вскармливание и обеспечить своего ребёнка собственным грудным молоком, потому что он должен ежедневно получать те олигосахариды грудного молока, которые становятся субстратом правильного формирования бифидобактерий. Нужно максимально сохранять грудное вскармливание, чтобы у ребёнка формировалась правильная микробиота. В противном случае будут превалировать те микроорганизмы, которые мы называем способными к сбору избыточной энергии. И уже в раннем возрасте у ребёнка может сформироваться — обезогенный фенотип. Это всё чревато накоплениями в виде жира».



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