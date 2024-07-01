Родившая «королевских четверняшек» женщина рассказала о материнстве

Жительница Челябинска Галина Минакина, ранее родившая «королевских четверняшек», двух мальчиков и двух девочек, откровенно рассказала о материнстве и поделилась лайфхаком, которые помогли облегчить жизнь. Интервью с россиянкой, у которой есть еще две старшие дочери, опубликовал портал 74.ru.

© Lenta.ru

По словам молодой мамы, четверняшки родились раньше срока и два месяца находились под наблюдением врачей. Забрать домой детей разрешили лишь в апреле. Сейчас им четыре месяца. Минакина отметила, что первые две недели дома дались легко, поскольку малыши были спокойными и много спали.

«Я их пеленаю, потому что очень глубоко уверена — когда детей пеленаешь, они спят гораздо лучше, дольше и спокойнее. Мы обходились без няни, я даже одна справлялась», — рассказала многодетная мать.



По ее признанию, ей удавалось справляться с шестью детьми: старшая дочка днем была в школе, трехлетняя — на ней. Затем городская администрация выделила семье соцработника, с ее приходом стало проще. Помощница приходила на четыре часа, могла приготовить поесть и присмотреть за старшими, однако через месяц справляться с шестью детьми стало сложнее и Галина вместе с мужем поняли, что им нужна няня, а лучше две.

Самое сложное, по ее признанию, оказалось укладывать младенцев вечером спать. «Пока одного купаешь, трое уже кричат. Пока искупаешь, запеленаешь, берешь следующего. Мало того что это занимает часа полтора, это такой non-stop — ты просто включился, как на заводе, и пошел», — отметила она. После этого супруги нашли двух помощниц — одну на утро, другую на вечер.

Сейчас со старшими детьми семье помогают бабушки и дедушки. При этом помощь идет и от других россиян: друзей и неравнодушных граждан. Так, одну из колясок им отдала мать двойняшек, а запас памперсов (которых уходит по два десятка в день) подарил предприниматель. Также родителей выручают современные гаджеты: машина для приготовления детских смесей, сушильная машина для белья.

Что касается депрессии, то Галина уверяет, что ей она не грозит.

«Я себя сразу настроила, что будет вот так и что так будет долго — не месяц, не два, а как минимум год, Поэтому нормально. (...) Я знаю же, что будет так, что потом все равно они вырастут и все изменится», — подчеркнула она, добавив, что ее очень поддерживают друзья. Благодаря их помощи многодетная мама иногда может сходить в кафе или в баню.



В марте сообщалось, что жительница Челябинска родила «королевских четверняшек», двух мальчиков и двух девочек, в ярославском областном перинатальном центре. Забеременеть четырьмя детьми ей удалось естественным путем, без ЭКО и гормональных стимуляций.