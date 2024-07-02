Какие права на ребенка остаются у отца после развода

Адвокат Данильченко: после развода у отца остаются все права на воспитание ребёнка. После развода дети чаще всего остаются жить с мамой. Но это не значит, что папа теряет право участвовать в жизни ребёнка. Он вправе ходить с ребёнком на школьные собрания, интересоваться его здоровьем и даже выезжать с ним за рубеж без согласия матери. Подробнее об отцовских правах «Секрету фирмы» рассказала эксперт.

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Закон говорит, что оба родителя имеют равные права и обязанности по воспитанию детей, даже если живут отдельно. Все права отца, если он постоянно не проживает с ребёнком, прописаны в статье 66 Семейного кодекса.

Виктория Данильченко, адвокат, председатель «Коллегии адвокатов Виктории Данильченко»:

Отец имеет право получать информацию об успеваемости ребенка в школе или подробности его пребывания в детском саду. Он также может посещать школьные собрания, участвовать в выборе кружков и секций и т.д.



Помимо этого, отец вправе получать информацию о здоровье ребёнка в школе и лечебных учреждениях. Он может сам водить ребёнка на осмотр к врачам.

При этом юрист отметила, что для лечения ребёнка достаточно согласия одного из родителей. Врачи при этом не обязаны информировать об этом второго родителя.

В случае, если отец решил вывезти ребёнка из России, официального согласия от второго родителя не требуется. При этом мать может подать в МВД заявление о несогласии на такой выезд.

Васильченко напомнила, что родители могут составить письменное соглашение о том, как они будут общаться с ребёнком. В нем можно указать, например, с кем ребенок проводит праздники, выходные и каникулы.

Если мать мешает отцу видеться с ребенком, тот может обратиться в суд. Суд установит график встреч оцта с ребёнком и обяжет мать его соблюдать.

Ранее Госдума уравняла мам и пап в праве получать справки на детей. Пока закон не вступил в силу, документы на ребёнка может забирать только тот, кто подавал запрос. Причём сделать это нужно в определённый срок. У одного родителя это не всегда получается, а другому бумаги попросту не выдадут.