Эксперт объяснил, как правильно подавать на апелляцию после ЕГЭ

Апелляцию после ЕГЭ можно подавать в двух случаях — нарушение основного порядка проведения экзамена или несогласие с результатами письменной части. Об этом «Газете.Ru» рассказал руководитель методологии и разработки образовательных программ edtech-компании MAXIMUM Education Артем Мушта.

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«В первом случае апелляция подается не выходя из пункта сдачи ЕГЭ. Нарушением основного порядка проведения экзамена может быть как несоблюдение регламента среди проверяющих, так и другие различные обстоятельства, которые помешали проведению экзамена», — объяснил он.



Если же ученик подает апелляцию из-за несогласия с результатами письменной части, то заявление подается в течение двух дней после публикации официальных результатов экзамена. Апелляцию можно подать в школе, в пункте проведения экзамена, либо через госуслуги.

«При подаче апелляции ученик должен написать два заявления, одно из которых остается ученику, а второе — конфликтной комиссии. Также должна быть расписка от завуча или директора школы, что они приняли эту апелляцию. И в течение четырех рабочих дней рассматривается апелляция, которую могут одобрить или отклонить. Если комиссия отклоняет апелляцию, то баллы не меняются, а если же одобряет, то комиссия уведомляет ученика о дате и месте заседания, а также рассказывает ученику, что будет происходить и что надо взять с собой», — сказал Мушта.



Также нужно учитывать, что аргументировать можно только ссылаясь на учебные методические комплексы и учебники, которые рекомендованы министерством просвещения. Важно также понимать, что комиссия может как повысить, так и снизить баллы, предупредил эксперт.