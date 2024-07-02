Эксперт напомнил, кто имеет льготы при поступлении в вуз

При поступлении важен каждый балл, зачастую судьба абитуриента решается в конкурсном рейтинге, поэтому не стоит пренебрегать вспомогательными возможностями, которые есть у будущих студентов. О том, кто и на какие именно льготы имеет право, «Газете.Ru» рассказал директор по связям с образовательным сообществом компании MAXIMUM Education Александр Хвостов.

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По словам эксперта, на льготы может претендовать достаточно большой круг лиц, имеет смысл изучить подробнее, за что именно то или иное учебное заведение дает баллы и какие особые права предоставляет.

«Первая группа — поступающие без вступительных испытаний (БВИ). Это призеры и победители заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников, а также других перечневых олимпиад. Такие абитуриенты поступают в первой волне зачисления, единственное, перечневые олимпиады требуют подтверждения отличным результатом профильного экзамена. Спортивные достижения тоже учитываются, обычно за них дают дополнительные баллы, но в профильные вузы и на профильные направления они могут иметь БВИ», — объяснил он.



Также за некоторые из перечневых олимпиад могут дать 100 баллов за ЕГЭ по профильному предмету, это тоже отдельная категория особых прав. Абитуриентам, имеющим определенные индивидуальные достижения начисляются дополнительные баллы. Обычно не более 10 в сумме. Баллы начисляют, если абитуриент выиграл региональный этап ВСОШ, у него есть аттестат с отличием, хорошее итоговое сочинение, золото ГТО, волонтерство, военная служба.

«Другая группа абитуриентов, имеющих льготы, — это поступающие по квотам. Это отдельно выделенные бюджетные места, около 10% от числа всех бюджетных мест на направлении, на которые ребята поступают также в первой волне преимущественного зачисления в отдельном конкурсе. Для подтверждения льготы необходимо предоставить при подаче заявления соответствующие документы. Квоты бывают двух видов: особая и отдельная. К первой относятся дети-сироты, люди с инвалидностью, некоторыми заболеваниями и др. Отдельная квота предназначена для некоторых категорий военных, участников СВО и их детей», — добавил эксперт.



Существует и такое понятие как «преимущественное право». Это значит, что если несколько абитуриентов поступают на одну программу, у них в сумме одинаковый балл за экзамены, имеющий преимущественное право окажется выше в рейтинге.

«Таким правом обладают, например, абитуриенты с единственным родителем-инвалидом первой группы», — сказал специалист.



Отдельная категория льгот — это скидки на обучение. Такую льготу предоставляют не все вузы не на все программы. Некоторые дают скидку на обучение, если студенту не хватило нескольких баллов до бюджета. Чем меньше баллов не хватает, тем больше скидка.