Утвердили единый образец удостоверения многодетной семьи

Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил единый образец удостоверения многодетной семьи. Это будет многостраничный документ с информацией о родителях, включая их фотографии, и детях. Также в удостоверение впишут дату установления статуса и срок действия мер социальной поддержки.

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Удостоверение будет оформляться в бумажном, а в дальнейшем - и в электронном виде. Семьи смогут использовать документ для получения мер поддержки в своем регионе и федеральных льгот по всей стране. Порядок выдачи удостоверений будет определен субъектами Федерации.