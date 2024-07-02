Общественник предложил наказывать за конкурсы красоты с участием детей

Склонение детей к участию в конкурсах красоты должно наказываться по уголовному законодательству. Таким мнение поделился председатель Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг Михаил Ветров.

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"Прошу Вас оценить возможность дополнения Уголовного кодекса Российской Федерации в части склонения несовершеннолетних к участию в различных конкурсах и выставках, оценивающих их физические и физиологические данные и составляющих очевидный сексуальный или подобный контекст", – говорится в обращении Ветрова в МВД РФ, которое есть в распоряжении RT. Он напомнил, что ранее в одном из регионов страны прошел детский конкурс, в котором приняли участие девочки-подростки. Они, по информации собеседника издания, позировали в купальниках перед взрослыми мужчинами и принимали "сексуализированные позы и были накрашены, как взрослые манекенщицы".



Ветров уверен, что подобные конкурсы противоречат не только духу российского законодательства, но и общественной морали и традиционным ценностям народов РФ.

Ранее модель украинского происхождения Каролина Шиино, победившая в конкурсе красоты "Мисс Япония – 2024", отказалась от своего титула. Отмечалось, что девушка приняла такое решение после сообщений в СМИ о ее отношениях с уже женатым мужчиной.