Врач рекомендовала покупать детям солнцезащитные очки с трехлетнего возраста

Солнечное излучение может спровоцировать у детей проблемы с сетчаткой, защитные очки лучше носить с трехлетнего возраста, сообщила журналистам врач-офтальмолог Научно-исследовательского клинического института (НИКИ) детства Оксана Редько.

«Ультрафиолет отрицательно воздействует на хрусталик и сетчатку глаза. Зрачки у детей – более широкие. И при воздействии УФ-лучей происходит засвет периферийных отделов хрусталика, где ультрафиолет вызывает необратимое повреждение белков хрусталика – кристаллинов. Это может привести к раннему развитию катаракты во взрослом возрасте. Кроме того, яркое солнце может привести к ожогу сетчатки, ее необратимому поражению, не говоря уже о том, что без спецзащиты наступают дистрофия и дегенерация сетчатки», – сказала Редько.



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