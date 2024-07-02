Эксперт рассказала, как защитить здоровье ребенка на каникулах

Чтобы летние каникулы принесли детям только позитивные эмоции, а для родителей не стали поводом для стресса, стоит сделать прививки от актуальных в сезоне инфекций. Об этом в беседе с изданием «Вести Подмосковья» сообщила ведущий научный сотрудник отдела вакцинопрофилактики и поствакцинальной патологии Детского научно-клинического центра инфекционных болезней ФМБА России Алла Вильниц.

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В первую очередь рекомендуется проверить, все ли нужные прививки по возрасту сделаны у ребенка. Обезопасить детей также может дополнительная вакцинация. Согласно результатам опроса «Совета матерей» и ВЦИОМ, 63% родителей выступают за расширение Национального календаря профилактических прививок (НКПП), например, вакцинами от менингококка (65%) и клещевого энцефалита (58%). Эти инфекции особенно актуальны в летний сезон.

«Какие делать прививки летом, зависит от возраста ребенка, региона, где он проживает, и от того, куда он едет отдыхать. Например, есть регионы, эндемичные по клещевому энцефалиту, и очень важно привиться от этой опасной инфекции. Полная вакцинация состоит из трех введений вакцин, но уже после первых двух вырабатывается достаточное количество антител. А прививку от менингококка можно сделать за 2-3 недели до отпуска», — пояснила Алла Вильниц.



Также опасность для здоровья представляет корь. Ее вспышки периодически фиксируются в разных регионах России. Если ребенок не привит, то существует высокий риск заражения.