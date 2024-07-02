Дети стали чаще обращаться по телефону доверия из-за мыслей о суициде

Дети стали чаще обращаться по телефону доверия во время планирования суицида
На «Детский телефон доверия» МГППУ поступило 39 тысяч звонков за 2023 год. По итогам их обработки удалось установить, что дети в 2023-м году стали обращаться на 0,7% чаще по сравнению с предыдущим годом из-за мыслей о суициде. Об этом «Газете.Ru» рассказали в МГППУ.
Для проведения научно-исследовательской и аналитической работы использовалась база данных «Детского телефона доверия», который является частью Федерального координационного центра по обеспечению психологической службы системы образования Российской Федерации. Этот центр находится в Московском государственном психолого-педагогическом университете (МГППУ).
Все консультационные обращения в телефоне доверия распределяются по категориям. Это позволяет определить, какие проблемы являются наиболее актуальными для абонентов. В 2023 году стало больше обращений по поводу суицидального и самоповреждающего поведения: 7,69% в 2023 году по сравнению с 6,4% в 2022 году.
«В 2023 году количество звонков в Службу по вопросам суицидальных мыслей и намерений выросло на 0,7% по сравнению с предыдущим годом. Также увеличилось число обращений по теме самоповреждающего поведения. Некоторые исследования показывают, что до 10–13% подростков демонстрируют признаки несуицидального самоповреждения. Они используют его для регулирования эмоций, снижения тревоги, влияния на окружающих и привлечения внимания. Самоповреждающее поведение может быть связано с посттравматическим стрессовым расстройством, аффективными и личностными расстройствами, физической и сексуальной травматизацией. Обращаясь в службу дистанционной психологической помощи, люди, склонные к самоповреждающему поведению, могут научиться справляться с негативными эмоциями и проработать способы совладания с самоповреждающим поведением», – рассказала «Газете.Ru» заместитель руководителя Федерального координационного центра по обеспечению психологической службы в системе образования РФ МГППУ Анна Ермолаева.
Трудно определить главную причину суицидального и самоповреждающего поведения в обращениях абонентов. Люди могут говорить о проблемах в учебе, отношениях с противоположным полом, непонимании с родителями, травмах, буллинге. Но объединяет эти обращения то, что человек воспринимает проблему как катастрофу, и у него есть определённые черты характера, такие как узкое и жесткое мышление, чувство безнадежности и беспомощности, вспыльчивость.
Дети и подростки, находящиеся в кризисном состоянии, могут обратиться за помощью по телефону доверия, так как этот формат доступен и позволяет быстро получить психологическую помощь. Это помогает стабилизировать эмоциональное состояние и проанализировать способы решения проблемы, даже в опасных для жизни и здоровья ситуациях.
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