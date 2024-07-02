Педиатр рассказал, опасно ли увлечение квадробикой

Увлечение квадробикой травмоопасно, рассказал «КП-Новосибирск» педиатр Константин Казначеев. По его словам, человеку не свойственно хождение на четырех конечностях.

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"Такие игры травмоопасны. Человек не приспособлен к хождению на четырех конечностях. И чтобы ориентироваться в такой позиции, человеку придется неестественно выгибать шею", — объяснил медик.



Педиатр отметил, что у людей руки и ноги не той длины, как у животных, поэтому двигаются квадроберы в неестественной позе. Кроме того, у животных нет социальных связей, поэтому у ребенка с таким увлечением могут быть проблемы с осознанием себя, добавил Казначеев.

Ранее психолог Юлия Ковалева рассказала, что не нужно паниковать раньше времени, если ребенок увлекается квадробикой или фурри. По ее словам, насторожиться следует, если ребенок становится более замкнутым или, наоборот, чрезмерно активным.

До этого детский психиатр Анна Портнова заявила, что движение квадроберов, в рамках которого дети увлекаются звериными повадками и переодеваются, может быть опасно, если несовершеннолетние начинают нарушать социальные нормы. Она добавила, что родителям стоит оценивать ситуацию с холодной головой.