Психолог назвал плюсы и минусы поступления в колледж и вуз

Психолог-профориентолог онлайн-школы Вера Липеева объяснила, в каком случае лучше уйти после 9-го класса, а когда стоит остаться до 11-го. Она перечислила плюсы и минусы каждого пути и возможности карьерного роста.

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Липеева советует сначала определить профессиональные цели подростка, а также понять, какие требования предъявляются к выбранной специальности.

Некоторым профессиям можно начать обучаться в колледже, однако для каких-то направлений требуется закончить 11 классов. Поэтому нужно честно оценить учебные успехи и успеваемость ребенка, особенно если школьник не хочет оставаться доучиваться.

Уход в профессию после 9-го класса

Психолог отмечает, что после колледжа студент получает среднее специальное образование. Плюс в том, что он может быстрее начать карьеру, зарабатывать и стать самостоятельным. Если есть интерес к техническим направлениям, то ждать конца 11-го класса необязательно. В современных учебных заведениях предлагают программы от сварочного производства до информационных технологий. Эксперт продолжила:

"Поступление в колледж не закрывает дорогу в вуз. В некоторых случаях это допустимо воспринимать как подготовку к высшему образованию. После окончания ссуза студент может принять решение продолжить обучение в университете для углубления знаний по своей специальности либо же выбрать другое направление, чтобы получить еще одну профессию."



Среди минусов среднего специального образования специалист выделяет:

Работодатели и институты иногда требуют аттестат об окончании 11 классов;

Сложнее конкурировать с выпускниками старшей школы;

Диплома колледжа недостаточно для перехода на более высокий профессиональный уровень;

Зачастую выпускник колледжа все равно идет получать дополнительное образование.

Остаться до 11-го класса

Среди плюсов психолог отмечает получение степени бакалавра или магистра, больше возможностей для профессионального развития и карьерного роста, углубленное изучение узких предметов и специальностей, программы обмена и стажировок в других странах для расширения перспектив студента. Также окончание вуза воспринимается в обществе как нечто более серьезное.

Среди минусов Вера Липеева выделила то, что высшее образование требует длительного времени, а магистратура, ординатура, аспирантура - еще больше. Кроме того, сложнее поступить на бюджет, а значит, нужно платить за обучение круглую сумму. При этом в вузе остается меньше времени для работы. Она продолжила:

"Престижные университеты предъявляют высокие требования к поступающим: количество баллов ЕГЭ, медали, баллы ГТО, внутренние экзамены. Конкуренция за места в вузах может быть жесткой."



Специалист отметила, что оба пути со своими преимуществами и недостатками. Выбор зависит от обстоятельств, целей и предпочтений каждого выпускника, пишет Тульская служба новостей.

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