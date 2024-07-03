Приморских школьников пригласили на отдых в Северную Корею

Около 200 приморских школьников с 22 июля по 2 августа отдохнут в Северной Корее - в Международном детском лагере "Сондовон". А ученики русского отделения училища при Университете иностранных языков в Пхеньяне уже 14 июля прибудут во Владивосток. 20 дней они проведут во Всероссийском детском центре "Океан".

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Пионерский лагерь "Сондовон" был построен в 1960-х годах в городе Вонсан на берегу Японского моря, которое корейцы называют Восточным. В 2014 году по личной инициативе председателя Ким Чен Ына лагерь был реконструирован и открыт для детей и подростков всего мира. Он занимает большую территорию площадью в 10 гектар. Песчаная лента берега простирается почти на три километра, а обрамляет ее густой сосновый лес. В лагере есть аквапарк и океанариум, спорткомплекс и зоопарк, кинотеатр и разнообразные детские площадки. Регулярно проводят экскурсии в Пхеньян.

К приезду приморских детей приурочили открытие большого форума - Сезона корейско-российской дружбы. В программе - мероприятия по истории, культуре, традициям и обычаям наших стран. При этом юным россиянам надо быть готовыми к тому, что в лагере царит четкая дисциплина.

А в "Океане" школьников из КНДР ждет смена "Дети мира". Детям обещают насыщенную программу: тематические игры, уроки и встречи с интересными людьми, фестивали и форумы, образовательный парк и морские практики, экологический марафон и детский музыкальный спектакль. Смена в "Океане" положит начало регулярным культурным молодежным обменам двух стран. По словам председателя российского "Движения первых" Григория Гурова, двери для северокорейских школьников откроют также российские детские центры "Артек", "Орленок" и "Смена". В этом году "Движение первых" планирует совершить визиты во Вьетнам и Китай и подписать соглашения с зарубежными пионерскими организациями.

В Якутии тоже налаживают обмен детскими делегациями с КНР. В эти дни китайские школьники приехали в Вилюйск для отдыха в летней школе "Сайдыс". А в августе ребята из Вилюйска отправятся в китайский Хэган. Договоренность о таком обмене была достигнута между администрацией Вилюйского района и народным правительством района Дуншань города Хэган. Соглашение подписали в мае этого года.