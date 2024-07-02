Озеленение и туризм: В отрасли представили сезонные вакансии для молодежи

Александр Ветерков заявил НСН, что дети 24% россиян собираются подрабатывать на каникулах.

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Летом появляется много подработок в сфере озеленения города и туризма, молодежь может устроиться даже без опыта, рассказала НСН руководитель молодежного направления «HH.ru» Ирина Святицкая.

«Сезонная работа на лето имеет свою специфику. Это и все, что касается сельского хозяйства, различные сборы урожаев. Плюс также это связано с городской инфраструктурой: озеленение городов, строительство дополнительных летних веранд у ресторанов, открытие площадок на пляжах, дополнительных зон отдыха в парках. На самом деле тут огромное поле деятельности. Еще один вариант на лето – это сфера туризма, здесь сразу больше требуется людей. Поэтому летом для молодых специалистов, для школьников, для студентов появляется гораздо больше возможностей для подработок», - отметила она.



Со своей стороны, заместитель генерального директора сервиса «Работа.ру» Александр Ветерков добавил, что летом легче можно устроиться официантом или продавцом-консультантом.

«Сегодня большое количество вакансий с постоянной занятостью – это склады, продавцы-консультанты, ивент-менеджмент, HoReCa (гостиничный и ресторанный бизнес - прим. НСН). Летом очень нужны официанты, бармены, но есть и руководящие позиции в отеле. Это может быть сначала временная занятость, а потом и постоянная. Если говорить про молодежь, 24% россиян поделились с нами, что их дети собираются подрабатывать на каникулах. Как правило, подработка связана с простыми работами или с их будущей профессией, также популярны сегодня стажировки», - заключил собеседник НСН.



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