Ученые выяснили, почему маленьким детям нужно «есть руками»

Ученые из Университета Колорадо установили, что у маленьких детей с большей вероятностью сформируются правильные пищевые привычки и ускорится рост, если позволять им «есть руками» самостоятельно, а не кормить с ложки. Результаты исследования представлены на сайте ежегодной конференции Американского общества питания в Чикаго — Nutrition 2024.

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Ученые проанализировали процесс отлучения от груди 70 здоровых пятимесячных младенцев. Отмечается, что в исследовании учитывалась информация о составе трехдневного рациона питания детей, отказавшихся от грудного вскармливания по собственному желанию.

Оказалось, что между двумя группами детей не было существенных различий в количестве потребляемых калорий. Кроме того, отлучение от груди по инициативе ребенка и употребление цельной пищи коррелировало с более выраженным увеличением показателей веса по отношению к возрасту и веса по отношению к длине тела, чем у детей, отлученных от груди традиционным способом (введением в рацион пюре).

Также ученые выяснили, что самостоятельное кормление обеспечивает достаточное количество питательных веществ для поддержки роста ребенка. Они отметили, что необходимо позволять ребенку «есть руками», потому что это способствует формированию правильных пищевых привычек. Самоприкорм помогает детям регулировать количество съеденного и выбирать любимые цельные продукты.

Исследователи уточнили, что для самостоятельного приема пищи отлично подходят ломтики мягких фруктов, тушеные овощи, сыр и кусочки мяса, поскольку детям легко брать их руками и жевать. При этом кусочки пищи не должны быть объемнее кулака ребенка. Это необходимо для предотвращения риска удушья.

Также отмечается, что детям необходимо предлагать разнообразные продукты. По словам авторов исследования, детям часто требуется попробовать определенный вид пищи до 15 раз, чтобы определиться, нравится ли им ее вкус.