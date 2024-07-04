Более 116 тысяч выпускников пересдадут ЕГЭ

Сегодня и завтра - дни пересдачи для любого предмета ЕГЭ, впервые установленные по поручению президента России.

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Более 116 тысяч выпускников этого года решиои рискнуть и попробовать повысить уже полученные баллы. Рискнуть, потому что пересдача хоть и шанс, но шанс для смелых и уверенных: предыдущий балл аннулируется в любом случае. Даже если был выше.

Заявления о пересдаче в эти дни подали по всем предметам. Больше всего желающих пересдать обществознание - более 31 тысячи выпускников, но это и самый массовый предмет по выбору. Около 21,5 тысячи будут пересдавать информатику, 12,2 тысячи - русский язык, 11,2 тысячи - химию, 11,1 тысячи - профильную математику, 8,1 тысячи - биологию.

Меньше всего пересдач будет по географии - 247 человек плюс единицы по иностранным языкам (кроме английского - там 3,6 тысячи заявлений).

Напоминаем график пересдач:

4 июля - экзамены по русскому языку, информатике, обществознанию, физике, химии и письменная часть ЕГЭ по иностранным языкам

5 июля - пересдача биологии, географии, литературы, истории, базовой и профильной математики и устной части по иностранным языкам.

Результаты пересдач дети получат не позднее 17 июля.