«Мать-героиня» из Северной Осетии поделилась секретами семейной гармонии

Недавно президент страны за большие заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей своим указом присвоил звание "Мать-героиня" трем россиянкам. Среди них - и жительнице Северной Осетии Валентине Тогоевой. За 45 лет семейной жизни вместе с супругом Федором они воспитали десять прекрасных детей, которые стали врачами, фармацевтами, каменщиками, учителями, военными и героями СВО - словом, всеми теми людьми, кто строит страну.

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За свой родительский подвиг Валентина Тогоева ранее уже была удостоена звания "Мать-героиня Республики Северная Осетия - Алания" и медали "Мать офицера". Глава РСО - Алания Сергей Меняйло в своем поздравлении сказал такие слова, относящиеся ко всем эти великим людям: "Вы - женщины, которые воспитывают много детей и отдают им всю свою заботу и любовь. За это вам низкий поклон. Это тяжело: родить, воспитать, дать образование, направить на путь истинный. Поэтому вам огромное спасибо".

Корреспондент "РГ" встретился с Валентиной Тетикоевной в ее родном городе Алагире, чтобы узнать о секрете счастья семьи Тогоевых.

Все мои дети - желанные. Просто с любовью принимали каждого ребенка, посланного Богом



...О себе Валентина (в апреле ей исполнилось 70 лет) рассказывает неохотно. Кажется, что внимание со стороны прессы ее несколько тяготит. Все больше говорит об успехах и профессиях своих детей - шестерых сыновей и четырых дочек, которые уже выросли и стали достойными людьми. При этом речь ведет тоже очень сдержанно, без излишней патетики: громко и во всеуслышанье хвалить собственных детей в Осетии просто не принято. Считается, что это должны делать люди со стороны.

Самому старшему сыну на днях исполнилось 43 года, младшей, 10-й дочке - 25 лет. Все они давно отучились и встали на ноги. Десять прекрасных людей и, главное, достойных граждан России.

Сама Валентина родом из небольшого селения Гизель под Владикавказом. В 19 лет девушка уже работала в местном магазине, где и познакомилась с будущим супругом Федором. Через год у молодой семейной пары родился первенец - Заур.

Дети в семье Тогоевых выросли не просто прекрасными людьми, но и востребованными специалистами. Двое сыновей Валентины - Олег и Тимур - выбрали военную стезю и с первых дней стали участниками специальной военной операции. Буквально на днях пришла новость, что военнослужащий Олег Тогоев удостоен почетной государственной награды "За отвагу".

В декабре 2023 года подполковник Тимур Тогоев, выпускник Казанского танкового военного училища, был направлен из зоны СВО на учебу в московскую академию имени Фрунзе.

Когда Валентина упоминает о детях, ее глаза загораются теплым внутренним светом. Становится очевидно: каждый ребенок в этой уникальной ячейке общества рос в атмосфере любви и взаимопонимания. На вопрос: "Было ли сложно воспитывать десятерых и как решились на такое количество детей?" - Валентина искренне удивляется:

- Никак не решались. Просто с любовью принимали каждого ребенка, посланного Богом. Все мои дети желанные. А если говорить о трудностях, нам никогда не было сложно - наверное, потому что всегда держали большое хозяйство: огород, несколько коров, кур. Проблем с питанием не возникало. Каждый из детей с детства был приучен к труду, так воспитал их отец. Поэтому всего имелось в достатке.



Да и сегодня никто из семейства Тогоевых не сидит без дела. Каждый состоялся в профессии и нашел занятие по душе. Наверное, определенную роль в этом сыграл пример практически подвижнического труда матери и отца, воспитавших десятерых. Супруг Валентины, Федор, всю жизнь проработал строителем. Сейчас на пенсии, занимается домом и огородом.

Одна из дочерей Валентины, Кристина, работает в Республиканской клинической больнице врачом-терапевтом. В медицину пошла по призванию: с детства стремилась помогать людям. Еще один сын, Сослан, тоже стал медиком и сейчас заведует приемным фармацевтическим отделением в этой же клинике. Дочь Валентины - Марина стала филологом, Карина - психологом, Фатима -биотехнологом.

Сыновья Руслан и Аслан работают в строительно-монтажном управлении в родном Алагире, а старший, Заур, трудится мастером.

Еще до того, как у Федора и Валентины родились десять детей, семья Тогоевых была довольно большой. Жили традиционным сельским укладом - с родителями и братьями мужа, а те, в свою очередь, - со своими женами и детьми.

"Главный секрет кроется во взаимном уважении, - уверена женщина. - Пятнадцать человек в семье! Только уважение и любовь помогали жить дружно".



Валентина Тогоева продолжает:

Сейчас молодые все стремятся отделиться от старших, свить свое гнездо. Может, это и правильно. Но в наше время было по-другому: сыновья приводили молодых жен в отчий дом. Жили, почитая старших. Да, места порой не хватало. В нашем доме и теперь четыре комнаты, иногда бывает непросто. Но все же мы не жалуемся - привыкли. Знаете, как бывает у нас по выходным, когда дети и все 15 наших внуков собираются под одной крышей? Шумно, громко, весело! Но другого мне и не нужно.



Дети из семейства Тогоевых пристально следят за здоровьем отца и матери. Каждый год отправляют родителей в санаторий. Обследования, анализы - все по расписанию, составленному Кристиной и Сосланом.

На вопрос о своей собственной мечте Валентина крепко задумывается.

- О чем мечтаю? Мечтаю, чтобы побыстрее закончилась СВО и сыновья всех матерей вернулись домой живыми и здоровыми. Мечтаю о том, чтобы все мои родные были здоровы. Остальное все - дело наживное.



Валентина производит удивительное впечатление: у дружелюбной и спокойной женщины с тихим голосом явственно ощущается колоссальная внутренняя сила. Стержень, если хотите.

О том, что ей присвоена высокая государственная награда - звание "Мать-героиня", Валентина узнала от журналистов. Говорит, что поначалу немного растерялась:

- Для меня это было довольно неожиданно. Огромное спасибо президенту, а также всем причастным, - говорит Валентина Тогоева. - Конечно, я горжусь, что у меня такие дети, они мое богатство. Хочется, чтобы молодые семьи тоже не боялись многодетности - это не ноша, не тяжесть, а огромное счастье. Да, счастье, требующее огромного труда. Иногда смотрю, как государство стало поддерживать семьи с детьми, и радуюсь - и детские пособия, и льготная ипотека. Если бы в наше время было такое! А сейчас никто не хочет больше одного-двух детей, ищет легкие пути, и это грустно. Большая семья - это большая опора. Желаю всем ее обрести.



11 - все сыновья.

В конце мая президент провел встречу в формате телемоста с девятью многодетными семьями со всей страны, получившими государственные награды "Родительская слава" и "Мать-героиня". ЮФО на ней представляли Елена Викторовна и Владимир Алексеевич Солодовниковы из Усть-Лабинского района Краснодарского края.

Удивительно, но в семье Солодовниковых все 11 детей - сыновья.

Владимир Путин во время беседы по видеосвязи с ними отметил, что стремление к многодетности в семье передается по наследству, поздравил старшего сына Вадима- совсем недавно он стал отцом в третий раз - и пригласил кубанцев всей семьей совершить путешествие в Москву.