Как уберечь ребенка от теплового удара

Заместитель директора НМИЦ здоровья детей Минздрава России по научной работе Светлана Макарова советует знойным летом меньше бывать на улице днем. В часы, когда солнце наиболее активно, детей можно уложить спать. Комната должна хорошо проветриваться.

На прогулку надевать нужно только легкую одежду из натуральных тканей, не забывая при этом про головные уборы. В случае сильной жары панамки и платочки можно намочить.

Врач рекомендует в летнее время чаще пить. При этом лучше отдавать предпочтение обычной воде, а не сладким и газированным напиткам.

В зной детей можно не заставлять есть, если они этого не хотят. Тяжелую пищу стоит заменить на фрукты и овощи, отлично подойдут легкие салаты.

На улице ребенку лучше играть в тени или под навесом. Помогают справиться с жарой и водные развлечения.

Что делать, если тепловой удар все-таки случился, можно прочитать здесь.