Торгово-промышленная палата не поддержала законопроект о замене ЕГЭ

Торгово-промышленная палата направила в Госдуму отрицательное заключение на проект федерального закона о замене ЕГЭ на государственную итоговую аттестацию. Об этом ТАСС сообщил глава палаты Сергей Катырин.

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Он заявил, что необходимо повышать эффективность системы образования и обеспечивать его доступность для всех граждан государства. Но вместе с тем отметил, что законопроект не учитывает, что ЕГЭ представляет собой не только форму итоговой аттестации школьников, но и форму вступительных испытаний в вузы на программы бакалавриата и специалитета, и не содержит положений об иных формах вступительных экзаменов.