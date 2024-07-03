Абитуриенты подали более 500 тыс. заявлений в вузы через портал госуслуг

Абитуриенты с помощью сервиса "Поступление в вуз онлайн" подали более 500 тыс. заявлений, на портал госуслуг поступает в среднем 8 тыс. заявлений в час. Об этом сообщает Минцифры.

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"Чаще всего абитуриенты подают документы одновременно в два вуза, а среди самых популярных специальностей в этом году снова лидирует ИТ", - говорится в сообщении.



В числе самых популярных у абитуриентов вузов - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации (РАНХиГС), Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого (СПБПУ), Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации (Финансовый университет), Уральский федеральный университет (УрФУ), Санкт-Петербургский государственный университет (СПбГУ), отметили в министерстве.

Больше всего заявлений поступает из Москвы, Санкт-Петербурга, Татарстана, Свердловской и Новосибирской областей. Самые популярные направления: информатика и вычислительная техника, образование и педагогические науки, клиническая медицина, экономика и управление, а также машиностроение.

В Минцифры также напомнили, что с 202 года абитуриенты могут выбрать и заключить на "Госуслугах" договор целевого обучения. По нему студент сможет получать поддержку от будущего работодателя во время учебы, а затем гарантированно к нему трудоустроиться. Такие заявления подали уже более 46 тыс. человек, сказано в сообщении.