Что делать, если ребенок не хочет читать

Дети не всегда проявляют активный интерес к чтению, а некоторые из них делают это и вовсе крайне редко. Часто детям проще усваивать информацию визуально либо на слух, а не через книги с их бесконечными страницами. Но список литературы, заданной на лето, никто не отменял, и к сентябрю нужно прочитать немало художественных произведений. Как же помочь ребенку выполнить летнее задание? Да еще и так, чтобы процесс принес ему удовольствие, а сюжет и герои произведений не забылись на следующий день?

Родителям помогут два оптимальных решения: аудиокниги либо фильмы. Неусидчивым малышам зачастую проще воспринимать картинку. Особенно если речь идет о качественных экранизациях культовых сказок, которые легко удержат внимание ребенка. Подростки же могут воспользоваться аудиокнигами, которые удобно слушать по дороге в лагерь или лежа в гамаке на даче у любимой бабушки. А можно и вовсе совместить первое со вторым - для большего эффекта. Сначала прослушать книгу, а потом посмотреть фильм по ней.

Хорошая новость: на поиски и скачивание нужных произведений тратить драгоценное время и нервны не нужно - «Звук» и «Окко» уже обо всем позаботились. На этих сервисах собраны все произведения для летнего чтения.

Онлайн-кинотеатр «Окко» предлагает три тематические подборки – для учащихся начальной, средней и старшей школы. В первой вы найдете сказки Андерсона, «Аленький цветочек», «Снежную королеву», «Чука и Гека», «Приключения Буратино» и «Гостью из будущего». Во второй представлены более серьезные и философские «Унесенные ветром», «Евгений Онегин», «Пиковая дама», «Ромео и Джульетта», «Герой нашего времени» и «Алые паруса». Самые взрослые могут наслаждаться просмотром «Отцов и детей», «Мастера и Маргариты», «Макбета», «Доктора Живаго», «Собачьего сердца» и «Джейн Эйр».

© Скриншот Okko

Выбор аудиокниг, представленных в онлайн-сервисе «Звук», также впечатляет. Все они распределены по двенадцати подборкам. Первая - для тех, кто только готовится к школе, а последняя - для тех, кто ее заканчивает. Среди произведений, которые можно прослушать самым юным ученикам - сказки Александра Пушкина и Корнея Чуковского, «Колобок», «Спящая красавица», «Серебряное копытце», «Маугли», «Аленький цветочек». Вниманию школьников постарше предлагаются творения Дениса Фонвизина, Николая Гоголя, Константина Паустовского, Андрея Некрасова, Льва Толстого, Ивана Бунина, Антона Чехова, Михаила Булгакова, Марка Твена, Антуана де Сент-Экзюпери и других культовых писателей - как отечественных, так и зарубежных.