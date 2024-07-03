Что будет вместо ЕГЭ и кому от этого станет лучше: ответили эксперты

Законопроект об отмене Единого госэкзамена Госдума планирует рассмотреть в первом чтении в сентябре-октябре этого года. Об этом сообщила первый зампред думского комитета по просвещению Яна Лантратова. Никаких комментариев к этому сенсационному сообщению депутат давать не стала.

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В «СП» информация о возможной отмене ЕГЭ поступила еще раньше. Как сообщил нам в июне первый заместитель председателя Комитета по образованию и науке Госдумы Олег Смолин, осенью в Госдуме планируются слушания по поводу изменения формата ЕГЭ и перевода его в добровольный режим. У детей может появиться право выбора свободного экзамена и ЕГЭ.

В июне депутаты от фракций КПРФ, ЛДПР и СРЗП внесли в нижнюю палату законопроект об отмене ЕГЭ в пользу традиционных государственных экзаменов. В пояснительной записке к законопроекту говорится, что из-за ЕГЭ с каждым годом увеличивается количество суицидов среди подростков. Кроме того, проведение ЕГЭ требует от государства значительных расходов. А уж подготовка к нему – это для родителей просто разорение.

Авторы инициативы отмены ЕГЭ также утверждают, что коррупционная составляющая сместилась из сферы приемных комиссий в сферу олимпиад, по результатам которых тоже можно поступить в вуз.

Последний неприятный случай, связанный с госэкзаменами, произошел в школе № 113 Екатеринбурга совсем недавно. Во время ОГЭ по литературе стало плохо девятикласснице из гимназии «Арт-Этюд». Девочка-подросток едва не потеряла сознание. При этом сама девушка является победительницей олимпиад и круглой отличницей. Например, она набрала на ОГЭ по английскому 67 из 68 возможных баллов, по русскому – у неё максимум (33 балла).

Ученица сможет повторно сдать экзамен в резервные дни: при получении неудовлетворительных результатов не более чем по двум предметам школьники имеют право повторно сдать ОГЭ. Однако мама ученицы считает, что баллы всё равно будут не самыми низкими, и ей могут отказать в пересдаче. Так что путь в вуз для отличницы и олимпиадницы может быть закрыт…

На самом деле к ЕГЭ много претензий и у учителей.

Зачем надо отменять ЕГЭ? С таким вопросом «СП» обратилась к учителю истории и обществознания из города Реж Свердловской области, муниципальному депутату Марине Шаровой.

"Давно обсуждается поступление в колледжи и техникумы не через сдачу госэкзаменов, в частности ЕГЭ, а по результатам портфолио – это грамоты, участие в конкурсах, олимпиадах. Для тех, кто поступает в вузы, я бы рекомендовала все же сохранить ЕГЭ. Это – социальный лифт. Я живу в городе Реж Свердловской области, и мои дети поступили в престижный университет при помощи ЕГЭ!"



«СП»: А что вас как учителя и как родителя не устраивает в ЕГЭ?

Абсурда много. Весь год учили одному, размышляли, анализировали, а на выходе – тесты по принципу «знания, умения, навыки». Так быть не должно.

В ЕГЭ нет проектно-ориентированных заданий, нет работы с текстом, зато масса информации, которую надо просто запомнить, зазубрить. По истории, например, выдал даты по памяти – и получил самый высокий балл. А где анализ, где сравнение, где мышление собственно говоря?

Последние случаи с раздеванием детей для пропуска на ЕГЭ увеличили число его недоброжелателей. 2 и 3 июня в России при сдаче ЕГЭ ученики столкнулись с кошмаром проверок: звенящие металлоискатели, просьбы раздеться до нижнего белья здесь и сейчас, истерики у детей, скандалы родителей, письма в прокуратуру…

«Претензий к ЕГЭ очень много. Прежде всего – к жесткой организации его контроля, когда детей даже в туалет отпускали на определенное время, в коридорах нельзя было переговариваться – за все это штрафовали учителей, ответственных за проведение и организацию ЕГЭ. Много уже сказано и про «угадайку», в которую превратились тесты. Но все же, на мой взгляд, ЕГЭ лучше советской системы проверки знаний, когда процветала коррупционная система. Менять систему образования и ЕГЭ безусловно нужно, но сначала необходимо не заседания в Думе проводить, а организовать широкое обсуждение с учителями, провести дискуссию, выслушать предложения», – заявил «СП» председатель Межрегионального профсоюза педагогических работников «Учитель», преподаватель истории и обществознания из Нижегородской области Дмитрий Казаков.



Инициаторы отмены ЕГЭ считают, что в случае принятия закон может вступить в силу с 1 января 2025 года. Результаты ЕГЭ, полученные до вступления в силу этого документа, будут действительны четыре года после сдачи и могут быть приняты вузами в качестве вступительных испытаний при приеме на программы бакалавриата и специалитета.

Однако, учитывая, что ЕР не поддержала законопроект о замене или отмене ЕГЭ, его принятие видится пока что туманным.

Чем можно заменить ЕГЭ? С таким вопросом «СП» обратилась к заслуженному учителю РФ, доктору педагогических наук, члену-корреспонденту РАН, директору Центра образования №109 Москвы Евгению Ямбургу.

"ЕГЭ на сегодня – это медицинский факт. Представители старшего поколения хотят вернуть все, как было раньше, но это уже невозможно. Нельзя идти вперед с головой, повернутой назад. Кстати, ЕГЭ уже меняется, из него уходит пресловутая «угадайка», появились эссе, развернутые ответы. К тому же ЕГЭ – это сейчас единственный социальный лифт для ребят из провинции. Сдав ЕГЭ, они могут попасть в лучший вуз страны."



«СП»: А можно получить на ЕГЭ высокий балл за взятку? Или единственный шанс преуспеть на ЕГЭ – потратить кучу денег на репетиторов?

– Я очень давно работаю в системе образования и помню, как при СССР мне звонили из разных «инстанций» и просили «внимательнее отнестись» к конкретному ученику. А сейчас я в таких случаях говорю: «Простите, у меня ученики пишут экзамен под видеокамерами, я ничем помочь не могу».

«СП»: Чем можно заменить ЕГЭ?

– По мнению инициаторов отмены ЕГЭ, очевидно, выпускник должен будет сдавать по 7-8 экзаменов, как при СССР, а потом еще 4 экзамена для поступления в вуз. Какая детская, подростковая психика это выдержит? Совершенствовать ЕГЭ безусловно нужно, и я двумя руками за его обсуждение. Но вот так сходу все отменять, без учета мнений учительского сообщества, – это безумие.

Дело, разумеется, не только к ЕГЭ, а в самой системе, в которой сегодня оказалось российское образование. В нем бесправны все – и учителя, и дети, зависящие от воли министров и депутатов.