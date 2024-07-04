Стало известно, сколько детей примет Марий Эл за лето

В Марий Эл в ходе летней оздоровительной кампании отдохнут 65 тыс. детей.

© Unsplash

Об этом сообщает ИА МариМедиа.

В настоящее время в республике действуют 205 объектов, которые включены в реестр организаций отдыха детей и их оздоровления.

Кроме того, особое внимание уделяется детям, находящимся в трудной жизненной ситуации, а также детям участников СВО.

Ранее министр труда и соцзащиты Крыма Елена Романовская заявила, что за первую смену летней оздоровительной кампании в регионе отдохнули почти 90 тыс. детей.