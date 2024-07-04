Психотерапевт рассказала, что скрывают в себе детские рисунки

Многие недооценивают творения детей, принимая их за ничего не значащие каракули. Тем временем рисунки через образы и символы открывают двери в бессознательный внутренний мир ребенка. Психотерапевт Анна Пилоян рассказала «Вечерней Москве» основные правила, которые помогут расшифровать значение детских рисунков.

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По мнению эксперта, прежде всего важно понять, что рисунок — это частичка «Я» человека, проявленная на листе бумаги.

— Специалисты часто советуют анализ внутреннего состояния ребенка при помощи арт-терапии начинать с рисунка семьи. Я вам посоветую начать со свободного рисунка, так как не всегда ребенку актуальна семейная тематика. Нужно понимать, что человек до 21 года проходит семь возрастных кризисов, а у каждого кризиса свои акценты и ориентиры, поэтому их важнее рисовать ребенку и оценивать взрослому, — отметила Пилоян.



Почему важен возраст ребенка

Знакомясь с рисунком, важно учитывать возраст художника. При помощи творчества можно проследить умственное и психологическое развитие ребенка, сообщила психотерапевт:

До трех лет дети рисуют линии и круги. В три года дети приходят к пониманию целостности своей личности через «головоногов»: это когда тело и голова представлены единым кругом, к которому пририсовываются руки и ноги. Далее появляется гримаса.

В четыре года круг заменяется двумя овалами все с теми же ручками и ножками.

К пяти годам уже увидите полноценную голову, тело с руками и ногами.

В шесть лет заметно проявляются нос, рот, пальцы.

В семилетнем возрасте художника тщательно прорисовываются волосы, шея, одежда, появляется объем рук и ног за счет вторых линий.

Дальнейшая детализация зависит от того, насколько увлечет живописное искусство ребенка.

Как анализировать технику исполнения

По словам психотерапевта, имеет значение положение листа при рисовании:

— Если творение расположено горизонтально, то ребенок осознает происходящее с ним, если вертикально, то у него есть вопросы и недопонимания, некая неопределенность, которая может его отвлекать от всего остального. Важно обращать внимание на размеры рисунка относительно листа: чем он больше, тем увереннее ребенок.



Особое внимание в анализе рисунка уделяется нажиму на карандаш, подчеркнула Пилоян:

Дети эмоционально чувствительные, быстроутомляемые, астеничные обычно слабо нажимают на карандаш.

Сильно нажимают активные, импульсивные и требующие внимания.

У того, кому свойственна частая смена настроения, рисунок будет выполнен разными нажимами на карандаш.

— Также на нажим влияет и тема рисунка, насколько она важна и актуальна для ребенка. Так, порой даже отрицательные темы нормальны. Например, прорисовывать страхи в эмоциональный кризис пяти-семи лет даже полезно. Провокационные рисунки в первом подростковом возрасте тоже ожидаемы, — заметила эксперт.



Важно обращать внимание на образы рисунка и их символы, продолжила психотерапевт:

цветок в вазе расскажет вам про отношения мамы с ребенком и его готовность к социальной адаптации;

дерево — про семью;

лес — про социум;

солнце — про то, что заряжает ребенка;

облака — о мечтах;

горы — о целях;

звезда — о восприятии ребенком самого себя.

— Символов много, и ребенок сам бессознательно выберет то, что ему важно проработать именно сейчас, — уточнила Пилоян.



Как анализировать цвета рисунка

В основном дети задействуют пять-шесть цветов при сотворении своего рисунка, рассказала психотерапевт. Это позволяет заявить о нормальном уровне эмоционального развития. Больше цветов используют чувствительные творческие личности. Если рисунок создан только при помощи одного-двух цветов ребенком старше трех-четырех лет, то это может указывать на отрицательные эмоции и состояния:

синий — страх, тревога;

красный — гнев, злость;

черный — гнев и страх из-за нарушения границ и неуверенности;

фиолетовый — депрессия;

серый — усталость, недостаток положительных эмоций.

А вот некоторые значения цветовой палитры бессознательного:

белый — начало, обнуление;

зеленый — начало, рождение какой-то деятельности, деньги;

голубой — спокойствие через остановку, холодный рассудок, потребность в удовлетворении;

синий — покой, безопасность, уверенность, самоанализ;

фиолетовый — фантазия, интуиция, эмоциональная и интеллектуальная незрелость, порой обозначает депрессию;

красный — сила воли, эксцентричность, направленность вовне, агрессия, опасность, активность, переизбыток энергии, привлечение внимания;

оранжевый — задержка энергии после или перед энергозатратным этапом жизни;

желтый — оптимистический характер, положительные эмоции, любознательность;

розовый — расслабление, успокоение, вдохновение;

коричневый — материнский цвет, чувственная опора ощущений;

черный — усиление границ, подавленность, протест, потребность в изменениях;

серый — усталость, безразличие, отстраненность, отсутствие сил.