Эксперт посоветовала для детского питания выбирать молочные продукты

В летние месяцы дети много двигаются. Поэтому необходимо, чтобы они получали много кальция. Также растущему организму требуется белковое питание, поэтому предпочтительно включать в рацион молочные продукты и яйца. Об этом сообщила врач-диетолог Анна Басова, пишут Вести Московского региона.

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По ее словам, молочные продукты обязательно должны быть в рационе ребенка. Они содержат белки и животные жиры и обогащают организм кальцием, который необходим для укрепления костей и зубов. Эксперт рекомендовала на перекус вместо сладостей давать ягоды, фрукты и овощи. В летний рацион можно включать рыбу.

Кроме того, в жаркий период надо давать детям больше пить полезных напитков. Например, вместо сладких магазинных напитков лучше предложить домашние компоты и морсы. Подойдет и обычная вода.