В Минпросвещения разработают программу для родителей по воспитанию детей

Министерство просвещения планирует разработать рекомендации для родителей по воспитанию детей. Они будут оформлены в программу "От 0 до 18". Об этом в четверг на Дне национального приоритета "Семья" на выставке "Россия" сообщил министр просвещения Сергей Кравцов.

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"Планируем принять программу для родителей, которую назовем "От 0 до 18", чтобы каждый родитель знал, как заниматься воспитанием ребенка, - цитирует Кравцова РИА Новости. - Это будут фактически рекомендации на каждый день".



Также, по словам министра, каждый родитель в рамках новой программы узнает о всех возможностях, которые дает государство для семей, чтобы "спокойно принимать решения о рождении второго и последующих детей".

Сергей Кравцов добавил, что по нацпроекту "Семья" будут выделяться средства на капремонт детских садов.

"В 90-е годы, когда детские сады отдавали коммерческим организациям, они просто исчезали. Мы подобных ошибок больше никогда не допустим, - подчеркнул министр. - Мы приняли все решения, чтобы сохранить все образовательные учреждения, в том числе и детские сады".



Глава Минпросвещения отметил, что благодаря решениям президента построено уже 1680 детских садов и практически решен вопрос с очередями в учреждения дошкольного образования. Еще 2600 детских садов будут отремонтированы на средства федерального бюджета.