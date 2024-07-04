В России молодежь чаще всего покупает на маркетплейсах одежду и еду

Аналитики провели исследование, чтобы выяснить, какие товары зумеры, молодые люди в возрасте 14—24 лет, чаще всего приобретают на маркетплейсах.

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Выяснилось, что 72% молодых людей покупают на интернет-площадках одежду, 51% — продукты питания, 49% — декоративную и уходовую косметику, 49% — обувь, пишет «Газета.Ru» со ссылкой на исследование Mediacom.Expert и Anketolog.ru.

Также 48% приобретают онлайн средства личной гигиены, 41% — товары для хобби и творчества, 39% — электронику.

Порядка 95% опрошенных зумеров считают, что покупать товары на маркетплейсах выгоднее, чем в обычных магазинах, а 65% уверены, что совершают покупки онлайн чаще, чем их родители.

Ранее молодые россияне, принявшие участие в новом исследовании, поделились мнением на тему отношения к работе. Так, 81% респондентов заявили, что готовы начинать карьеру, занимая самые непрестижные должности.