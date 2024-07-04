В Госдуме хотят подкорректировать правила сдачи ЕГЭ

Экзамены по русскому языку и математике после одиннадцатого класса из обязательных могут стать предметами по выбору, их будут сдавать только абитуриенты вузов. Такое предложение депутаты Госдумы направили в Рособрнадзор. Изменится и процедура ЕГЭ: школьников запретят строго обыскивать, а несданные запрещенные предметы не станут поводом выводить ученика из класса. Парламентарии также обсуждают отмену основного госэкзамена — ОГЭ, который сдают девятиклассники. «Парламентская газета» узнала подробности.

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Процедура с плохой репутацией

Основной период ЕГЭ в 2024 году вновь не прошел без скандалов: в Воронеже раздевали школьниц, в Омске ученика вывели из класса за несданный вовремя калькулятор, а в Москве находившийся на домашнем обучении выпускник просто не знал правил проведения экзамена. Такие случаи единичны, но они получают огромный резонанс, и людям начинает казаться, что ЕГЭ — это абсолютное зло, сказал глава Рособрнадзора Анзор Музаев на заседании думского Комитета по просвещению 4 июля. В этом году ведомство зафиксировало около полусотни нарушений — о семи на основе обращений избирателей сообщили депутаты Госдумы, 45 звонков поступило на горячую линию по ЕГЭ. А госэкзамен сдавали больше семисот тысяч человек, полтора миллиона девятиклассников писали ОГЭ. По всей стране работали шесть тысяч пунктов проведения экзаменов, в них трудились больше трехсот тысяч работников.

Дурную репутацию ЕГЭ создают недоброжелатели, считает Музаев. Они используют фейки, на которые клюют даже уважаемые люди. Так, в апреле известные политики и общественники якобы обнаружили в одном из вариантов экзамена по русскому языку текст писательницы Светланы Алексиевич, известной своими русофобскими высказываниями.

«Мы быстро опровергли эту информацию, такого текста не было, но фейк мгновенно разлетелся», — сказал глава Рособрнадзора.



Еще, по его словам, из года в год тиражируется информация о том, что ЕГЭ — это угадайка, тогда как уже восемь лет нет заданий с выбором одного ответа.

Другие популярные заблуждения. К ЕГЭ невозможно подготовиться без репетитора. Это не так, сказал Анзор Музаев: задания полностью соответствуют школьной программе. Условия проведения экзамена — не пыточные, как об этом пишут, добавил он. И главное.

«ЕГЭ не отупляет детей: задания требуют эрудиции, творческого подхода, креативного мышления и умения решать нестандартные задания с использованием полученных знаний», — заключил руководитель Рособрнадзора.



За что не выгонят с экзамена

В этом году в Комитете Госдумы по просвещению предложили направлять в адрес депутатов жалобы на ЕГЭ. Все обращения проанализировали и выработали рекомендации, как усовершенствовать экзамен, сказала глава комитета Ольга Казакова.

«Наша позиция такова: система государственной итоговой аттестации требует существенной корректировки и совершенствования, но мы не должны потерять главную ценность — равные возможности для всех участников вне зависимости от места жительства и социального статуса», — отметила парламентарий.



Депутаты предложили утвердить четкий и исчерпывающий регламент прохода экзаменуемых и действий сотрудников в пункте проведения ЕГЭ. Разработать технический регламент работы металлодетекторов и закрепить ответственных за их настройку. Если ученик пронес с собой запрещенный предмет, например калькулятор или наушник, и сдал его до начала инструктажа, его не будут удалять из аудитории.

Еще один блок поправок касается улучшения заданий ЕГЭ. Депутаты предложили закрепить в законе, что варианты разрабатываются в соответствии с образовательными стандартами и программами по всем предметам. А также обеспечить равнозначность по сложности всех вариантов заданий и разрабатывать их «с ориентиром на массовую школу».

В думском Комитете по просвещению также предложили не штрафовать учителей, допустивших на ЕГЭ нарушения, которые не имели последствий, влияющих на результаты экзамена. Сейчас в КоАП есть отдельная статья, предполагающая штраф для педагога до пяти тысяч рублей за нарушение установленного законодательством об образовании порядка проведения государственной итоговой аттестации.

Зачем нужен ОГЭ

В июне группа депутатов от трех думских фракций внесла законопроект об отмене ЕГЭ. Его планируют рассмотреть в осеннюю сессию, сообщила Ольга Казакова, но шансов, что существующую форму итоговой аттестации отменят, практически нет. Но даже если очередная попытка заблокировать ЕГЭ не пройдет, парламентарии предпримут ее вновь, уверен вице-спикер Госдумы Борис Чернышов.

«ЕГЭ — популярная тема в обществе, поскольку отсутствует правильная коммуникация между теми, кто его проводит и сдает», — сказал депутат.



Обязательными для одиннадцатиклассников сейчас являются два предмета — русский язык и математика. ЕГЭ по ним нужно сдать для получения аттестата. Пересмотреть эту норму предложила первый зампред Комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова. По ее мнению, экзамен нужно сделать только вступительным в вуз, а школьникам выдавать аттестаты по результатам внутренних испытаний и по итогам всего обучения. Кроме того, депутат считает нужным изменить еще одну действующую сегодня норму — о том, что ЕГЭ нужно писать не в своей школе.

«Дома и стены помогают, нужно снять это ограничение», — заключила Лантратова.



Отдельно на заседании обсудили ОГЭ. Некоторые депутаты не видят смысла в проведении этой «генеральной репетиции» к ЕГЭ. Экзамен после девятого класса ни на что не влияет, а стране нужны рабочие руки — ОГЭ не мотивирует школьников поступать на такие специальности в техникумы, отметил зампред Комитета по просвещению Нурбаганд Нурбагандов. Его поддержал зампред Комитета Госдумы по промышленности и торговле Александр Спиридонов, добавивший, что ко всему прочему организация ОГЭ по всей стране влетает в серьезную бюджетную копеечку. Это мнение разделила еще один член Комитета по просвещению Эльвира Аиткулова.

Рособрнадзор не принимает решений об отмене или изменении формы ЕГЭ или ОГЭ, отметил Анзор Музаев. Такое решение должны принять парламентарии.