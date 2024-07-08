Психолог рассказал о пользе настольных игр для детей

Педагог-психолог Городского психолого-педагогического центра Департамента образования и науки города Москвы Ирина Игнатьева заявила, что настольные игры развивают у детей воображение и внимательность, скорость реакции и стратегическое мышление, эмпатию и интуицию.

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«В процессе игры ребёнок учится соблюдать правила, взаимодействовать с партнёрами, корректно вести себя в случае проигрыша или победы», — заявила эксперт в беседе с РИАМО.



По словам специалиста, взрослому важно играть в полную силу и не поддаваться ребёнку.

«Со временем у ребёнка получится выигрывать чаще. Это поможет выстроить причинно-следственную связь между тренировкой и успехом», — добавила психолог.



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