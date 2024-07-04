Воспитание детей в Китае имеет свои уникальные черты, во многом обусловленные культурными традициями и современными реалиями страны. Одним из ключевых аспектов китайского подхода к воспитанию является особое внимание к образованию.

В китайских школах подход к обучению отличается высокой интенсивностью и конкурентностью. Учебный день обычно длится дольше, чем в западных странах, а учебная нагрузка значительно выше. Дети часто проводят в школе до 12 часов в день, не включая дополнительные занятия и выполнение домашних заданий.

Что делать, если ребенок не хочет читать

Система образования в Китае сильно ориентирована на результаты экзаменов. Особое значение придается государственному экзамену "гаокао", который определяет возможность поступления в университет. Подготовка к этому экзамену начинается задолго до выпускного класса и оказывает существенное влияние на всю систему обучения.